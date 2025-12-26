РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:25, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Для расширения Индустриальной зоны в Алматы изымут 37 участков

    Для расширения Индустриальной зоны в Алматы будут изъяты земельные участки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Индустриальная зона Алматы произвела продукции на 2,5 трлн тенгеИндустриальная зона Алматы произвела продукции на 2,5 трлн тенге
    Фото: акимат Алматы

    Согласно постановлению акимата Алматы от 22 декабря 2025 года № 4/675-1585, для расширения территории Индустриальной зоны будут изъяты 37 земельных участков, расположенных в микрорайоне «Алғабас» Алатауского района, для государственных нужд.

    Срок принудительного изъятия установлен до 31 декабря 2028 года.

    Собственникам земельных участков управление земельных отношений города Алматы выплатит компенсацию в порядке, установленном законодательством.

    После изъятия участки будут переданы на баланс управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

    Напомним, для строительства метро до аэропорта Алматы изымут 93 участка. Земельные участки планируется изъять на территории Алмалинского, Медеуского и Турксибского районов города.

    Ранее сообщалось, что 15 новых индустриальных зон для инвесторов появятся в Алматинской области.

    Теги:
    Земля Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают