Для расширения Индустриальной зоны в Алматы изымут 37 участков

Согласно постановлению акимата Алматы от 22 декабря 2025 года № 4/675-1585, для расширения территории Индустриальной зоны будут изъяты 37 земельных участков, расположенных в микрорайоне «Алғабас» Алатауского района, для государственных нужд.

Срок принудительного изъятия установлен до 31 декабря 2028 года.

Собственникам земельных участков управление земельных отношений города Алматы выплатит компенсацию в порядке, установленном законодательством.

После изъятия участки будут переданы на баланс управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Напомним, для строительства метро до аэропорта Алматы изымут 93 участка. Земельные участки планируется изъять на территории Алмалинского, Медеуского и Турксибского районов города.

Ранее сообщалось, что 15 новых индустриальных зон для инвесторов появятся в Алматинской области.