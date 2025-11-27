РУ
    12:36, 27 Ноябрь 2025

    15 новых индустриальных зон для инвесторов появятся в Алматинской области

    В Алматинской области активно развивают индустриальные зоны для поддержки инвесторов и бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    В зоне «Кайрат», открытой в прошлом году, уже запустили четыре проекта на 47 млрд тенге, а строительно-монтажные работы ведут на 19 проектах стоимостью 66 млрд тенге. 

    Как сообщил аким области Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК в Астане, с учетом такого положительного опыта создаются 15 новых индустриальных зон.

    — Из них, если индустриальная зона «Кайрат-2» будет построена за счет иностранных инвесторов, то решение по зонам вблизи БАКАД будет принято после переговоров с землевладельцами. Таким образом, меры по повышению инвестиционного потенциала области позволяют развивать не только крупные предприятия, но и малый и средний бизнес, — сказал спикер.

    По словам акима региона, доля субъектов МСБ в валовом региональном продукте региона достигла 46,3%. Их количество превысило 156 тыс., рост составил 33,8%, а в сфере малого и среднего бизнеса занято 273 тыс. человек.

    Напомним, ранее мы писали, что Алматинская область удвоила экономику за три года. 

