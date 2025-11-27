Алматинская область удвоила экономику за три года
В Алматинской области продолжается устойчивый экономический рост. За три года объем валового регионального продукта региона увеличился почти вдвое — с 3,4 трлн до 6 трлн тенге. Об этом сообщил аким области Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК, передает Kazinform.
По словам акима, такие показатели позволили области подняться в республиканском рейтинге с 10-го на 5-е место.
По итогам 2024 года доля области в валовом внутреннем продукте республики достигла 4,4%, в первом полугодии текущего года — 4,8%.
— По итогам 10 месяцев краткосрочный экономический индикатор региона составил 109,7 процента. Положительная динамика сохраняется во всех ключевых отраслях. Промышленность показала наиболее заметный рост. Объем производства увеличился на 108,7 процента и достиг 2,1 триллиона тенге, — отметил Марат Султангазиев.
В 2025 году регион планирует привлечь 1,3 трлн тенге инвестиций.
