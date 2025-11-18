Какие инфраструктурные проекты реализуются в Талгарском районе Алматинской области

Как сообщает акимат Алматинской области, в регионе уделяется особое внимание комплексному развитию всех территорий.

— В состав области входят девять районов — Балхашский, Енбекшиказахский, Илийский, Жамбылский, Карасайский, Райымбекский, Кегенский, Уйгурский и Талгарский. Сегодня одним из наиболее динамично развивающихся является Талгарский район, где активно ведется реконструкция и строительство новых социальных и коммерческих объектов, требующих современной инженерной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Газификация: расширение охвата и повышение доступности

В 2025 году продолжаются строительно-монтажные работы по газификации 13 населенных пунктов. На реализацию проектов выделено 11 млрд тенге, в том числе 250 млн тенге — из республиканского бюджета, 8,5 млрд — из местного, 2,2 млрд — из средств НК «Самрук–Казына».

Газификация ведется в населенных пунктах Балхашского, Жамбылского, Карасайского, Уйгурского районов, городов Алатау и Конаев. Три проекта являются переходящими с 2023 года.

Фото: акимат Алматинской области

В Талгарском районе завершены два объекта — в селах Киши Байсерке и Еламан. Дополнительно инвесторы реализуют проекты газификации в 10 населенных пунктах, включая села Нура, Остемир, Туганбай, Каратоган, Достык и Жаналык. Окончание всех работ планируется до конца 2026 года.

Электроснабжение: масштабная модернизация сетей

На реализацию 25 проектов электроснабжения в 2025 году выделено 6,7 млрд тенге. Работы охватывают Илийский, Жамбылский, Карасайский, Енбекшиказахский районы, города Алатау и Конаев.

В Талгарском районе выполнялись шесть проектов: в населенных пунктах Кызылкайрат, Нура, Киши Байсерке, Амангельды, Гульдала и Кендала. Все объекты завершены. Построено и реконструировано более 398 км электрических сетей, что обеспечило стабильное электроснабжение для свыше 120 тыс. жителей. Дополнительно АО «Алатау Жарық Компаниясы» провело ремонт 1 185 км сетей и 871 трансформаторной подстанции, что позволило снизить износ инфраструктуры с 72% до 66%.

Водоснабжение и канализация: масштабные обновления

В 2025 году реализуются 43 проекта водоснабжения (30 переходящих с 2024 года) и 20 проектов строительства канализационных сетей. Общий объём финансирования составляет 28,9 млрд тенге, включая средства республиканского и местного бюджетов, НК «Самрук–Казына» и специального государственного фонда.

Разработаны 18 ПСД на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения общей стоимостью 34 млрд тенге и две ПСД на канализационные сети на сумму 1,4 млрд тенге. Также предусмотрена установка 11 блочно-модульных водоочистных станций, включая село Орман Талгарского района.

Фото: акимат Алматинской области

В результате реализации проектов планируется построить и реконструировать 898 км инженерных сетей и довести уровень централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах до 99,6%. При этом сохраняются шесть проблемных долгостроев, среди которых объекты в с. Еламан и г. Талгар.

Теплоснабжение многоквартирных домов: новые котельные и повышение качества услуг

В Талгарском районе насчитывается 441 многоквартирный дом. В период с 2018 по 2024 годы для обеспечения их теплом установлено 38 блочно-модульных котельных, которые обеспечивают стабильным отоплением 177 жилых домов. Эксплуатацию осуществляет ГКП на ПХВ «Талғар Жылу».

С 2024 года реализуется новый проект по строительству 15 котельных. В текущем году завершено строительство девяти объектов стоимостью 1,7 млрд тенге — это позволило обеспечить теплом 26 домов и 1 630 жителей. Работы продолжаются по трем объектам в городе Талгар. По одному проекту подана бюджетная заявка на финансирование в 2026 году, еще два проходят государственную экспертизу.

Фото: акимат Алматинской области

По проекту строительства блочно-модульной газовой котельной в селе Карабулак проектно-сметная документация после доработки повторно направлена на экспертизу. Предварительная стоимость проекта составляет 170 млн тенге, завершение рассмотрения ПСД ожидается 15 декабря 2025 года.

Итоги и социальный эффект

В 2025 году в Алматинской области выполнен значительный объем работ по развитию инженерной инфраструктуры — в сферах электроснабжения, газификации, водоснабжения и теплоснабжения.