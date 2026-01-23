Для продления проспекта Райымбека до ВОАД изымут 54 участка в Алматы

Согласно постановлению акимата Алматы от 21 января 2026 года, для государственных нужд будет изъято 54 земельных участка. Это необходимо для продления проспекта Райымбека от улицы Жетысу до Восточной объездной автомобильной дороги.

Принудительное изъятие участков будет проводиться до 31 декабря 2028 года.

Владельцам земли управление земельных отношений Алматы выплатит компенсацию по закону. После этого земельные участки будут переданы на баланс управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, для расширения Индустриальной зоны в Алматы изымут 37 участков.

Напомним, для строительства метро до аэропорта Алматы изымут 93 участка. Земельные участки планируется изъять на территории Алмалинского, Медеуского и Турксибского районов города.