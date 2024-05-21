Династия спортсменов: Сергей Емельянов желает исполнить олимпийскую мечту семьи

Фамилия Емельяновых широко известна в кругах поклонников казахстанской гребли на байдарках и каноэ. Представители этой семьи на протяжении многих лет успешно защищают честь страны на международной арене, завоевывая ценные награды континентальных и мировых первенств. В интервью корреспонденту агентства Kazinform обладатель олимпийской лицензии Сергей Емельянов рассказал о своих олимпийских ожиданиях и первых шагах в этом виде спорта.

- Подготовка к Олимпиаде идет планомерно. После двух стартов в этом сезоне, которые прошли в сжатые сроки, взяли небольшую паузу. Это вызвано необходимостью собраться с силами, поправить здоровье и зарядиться на следующий старт - уже в Париже. У меня есть опыт выступления на Олимпиаде в Токио, которая была сложной во всех смыслах. Тогда пандемия прошла по всему миру и подготовка была скомканной. Было много нюансов, и мы их учли. Выбрав другой подход в системе подготовки, успешно апробировали его на последних двух стартах и удовлетворены результатами. Тренеры постепенно подводят нас к главным стартам, чтобы пик формы пришелся на время Олимпиады, - говорит победитель Азиатских игр и 9-кратный чемпион Азии.

Сергей Емельянов подчеркнул, что было время, когда в сборную страны входило сразу пять Емельяновых.

- Действительно, в одно время было так, что в сборную входили пять Емельяновых одновременно. Нас три брата - Михаил, Тимофей и Сергей, а также наши двоюродные братишка и сестра. Сейчас старший брат занимает должность старшего тренера в сборной Казахстана, он же является моим личным тренером. А первым моим тренером был Строков Сергей Тимофеевич. Нас, трех братьев, он многому научил. От него мы получили знания и опыт. Именно благодаря ему выросли и состоялись как спортсмены, показывая достойные результаты. У брата Михаила за плечами большой накопленный опыт в качестве спортсмена и тренера. Он трудился с выдающимися наставниками и большими мастерами этого спорта, переняв их бесценный опыт. Можно сказать, что гребной спорт – это семейное дело Емельяновых. Ведь наши родители также занимались греблей на байдарках и каноэ. Под руководством нашего наставника тренировался еще отец. Думаю, этот фактор и сыграл положительную роль в нашем становлении, а любовь к тренировкам появилась постепенно. Сейчас представить даже не могу себя вне этого спорта, - поделился Емельянов.

Фото: Фото из личного архива Сергея Емельянова

Один из лидеров казахстанской сборной рассказал, как спорт появился в его жизни.

- В секцию меня привели в 10 лет. Тогда я ничего не понимал про спорт, но наставники, старшие братья показали и все объяснили. Постепенно я влюблялся в каноэ, каналы и скорость. В летние месяцы можно было после тренировки искупаться, ведь многие знают, как жарко бывает в Шымкенте. А что еще нужно маленькому мальчику? Время проводил во всех смыслах с пользой. В 15 лет стал уже осознавать и относиться к спорту серьезно, стал показывать хорошие результаты, беря пример с братьев. Видел, как они часто ездят в разные страны, зарабатывают, помогают маме, и мне тоже захотелось обеспечивать родных и свою семью. В общем, благодаря моим братьям я иду по протоптанной дороге. Конечно, моя мама многое отдала для того, чтобы нас вырастить и воспитать. За это ей отдельный поклон, - вспоминает спорстмен.

О своих шансах Сергей старается говорить сдержанно, но и не скрывает, что едет в Париж за олимпийской медалью.

- Было бы справедливо выиграть для страны от семьи Емельяновых олимпийскую медаль. Приложу все силы, чтобы реализовать свои планы и исполнить мечту нашей семьи. Сейчас в команде есть немало молодых перспективных ребят, способных на большие подвиги. Например, Руфина Искакова и Мария Бровкина. Недавно читал интервью Руфины. Было очень приятно получить положительные отзывы о себе и своих братьях. Хотя с Руфиной у нас разница в возрасте 8-9 лет, тем не менее это подстегивает и окрыляет. Иногда мы с ней выступаем в миксе (мужчина и женщина). В этом виде тоже вроде все хорошо получается у нас. В конкурентной борьбе выиграли с ней Кубок мира и чемпионат Азии, - рассказал Сергей Емельянов.

По его словам, конкуренция на мировой арене с каждым разом только усиливается.

Фото: фото из личного архива Сергея Емельянова

- Практически с каждой Олимпиадой у нас урезают дистанции и сокращают в длине. На прошлых Олимпийских играх я выступал в «двойке» на 1000 метров, сейчас же сделали в Париже «двойку» 500 метров, и чем меньше дистанция, тем меньше отрывы от каждой лодки. Однако есть в этих изменениях и свои плюсы. Стало интереснее смотреть за ходом соревнований, как «нос в нос» девять лодок идут на финиш и «режут воду». Хотелось бы, чтобы наш вид спорта был более популярным, хотя постепенно к этому и идем. Например, в Туркестане строится гребной канал по всем мировым стандартам. В Шымкенте имеется хорошая база. Но, как и во многих других видах спорта, у нас есть свои проблемы. Надеюсь, что все это исправится в скором времени, и гребля станет массовым видом спорта. Ведь у нас есть очень талантливые ребята. Если им оказать своевременную поддержку, то их потенциал позволит Казахстану составить конкуренцию на самом высоком уровне, - заключил спортсмен.

Ранее эксклюзивное интервью Kazinform дали Руфина Искакова, которая вместе с Марией Бровковой на чемпионате Азии выиграла путевку в олимпийский Париж, таэквондист Батырхан Толеугали, завоевавший квоту в весовой категории до 80 кг. Также мы беседовали с гимнасткой Эльжаной Таниевой, которая блестящим выступлением на континентальном первенстве по художественной гимнастике обеспечила нашей стране путевку в Олимпийский Париж, и с именитым борцом вольного стиля, супертяжем Юсупом Батырмурзаевым.