Гребля на байдарках и каноэ: олимпийская мечта Руфины Искаковой

На главных стартах планеты в Париже в гребле на байдарках и каноэ в дисциплине 500 м каноэ-двойка нашу страну представят Руфина Искакова и Мария Бровкова, которые выиграли путевку в олимпийский Париж на чемпионате Азии. В интервью корреспонденту агентства Kazinform Руфина рассказала, почему выбрала этот вид спорта и какие цели ставит перед собой грядущим летом во Франции.

— На квалификационных соревнованиях в Японии, лишь победитель чемпионата Азии получал право обзавестись лицензией на главные старты четырехлетия. Вам с напарницей Марией Бровкиной удалось стать лучшими на дистанции 500 метров. Расскажите об этом подробнее.

— На континентальное первенство мы готовились очень долго и нашей главной целью было завоевание золотой медали, а вместе с ней и заветной путевки в Париж. Непосредственно перед самим стартом мы очень сильно волновались. Этому еще способствовали погодные условия. Наш старт даже переносили на вечер из-за погоды, но мы собрались и сделали все что было возможно — оставили позади себя сильных конкуренток. После того успеха появилось чувство удовлетворенности, и сейчас мы планомерно проходим подготовительный этап к Олимпиаде.

— Руфина, среди многочисленных наград в вашей коллекции есть золото молодежного чемпионата мира и серебро Азиады. Для полного счастья не хватает олимпийской медали?

— Конечно, я, как и многие спортсмены, стремлюсь к олимпийской медали. Это будет для меня самой высшей спортивной наградой. Буду усердно работать, чтобы по итогам парижской Олимпиады в моей коллекции появилась такая ценная награда.

— Золотую награду молодежного чемпионата мира вы выиграли с показателем 30:18,59 секунд. Какой результат нужно будет продемонстрировать в столице Франции, чтобы подняться на пьедестал почета?

— На чемпионате мира U-23 была одна дистанция, а в Париже будет другая — 500 метров в двойке. Плюс ко всему многое будет зависеть от погодных условий. Чтобы в Париже была медаль, нужно показать результат примерно 1:55. Сейчас на УТС мы работаем над тем, чтобы выполнить поставленные на сезон задачи.

— Расскажите подробнее о себе. В каком городе родились, почему байдарка и каноэ, кто является вашим кумиром…

— Я родилась в Шымкенте, в этом городе и проживаю. Почему именно каноэ? Я вам скажу, что это получилось само по себе. Я особо и не выбирала, меня пригласил попробовать свои силы в этом виде спорта тренер. С тех пор я так и осталась дальше заниматься и доросла до уровня национальной команды. Я пришла на греблю, когда мне было 13 лет. У нас в Шымкенте есть гребцы, известные братья Емельяновы. Когда я была маленькой, они уже на тот момент брали медали с чемпионатов мира и других престижных международных стартов. Помню, я всегда смотрела на них восхищенными глазами и хотела быть тоже как они, мечтала, что когда-нибудь тоже смогу достойно защищать честь своего государства. Именно братья Емельяновы были и есть для меня образцовым примером и кумирами.

— Вы воспитанница СДЮСШОР 4 им. Лаззат Тажиевой города Шымкент. Соответствуют ли условия в этом заведении для выполнения поставленных целей?

— На учебно-тренировочные сборы мы ездим в разные страны. В родном городе не так часто находимся, хотя у нас хорошие условия. Конечно, при желании можно придраться или сказать, того нет, этого нет. Однако нас хорошо поддерживает руководство СДЮСШОР, федерация гребли на байдарках и каноэ и все люди, которые работают с нами — это тренерский штаб, медицинское сопровождение и другие специалисты. В этом году мне пообещали купить новую лодку. Надеюсь, обещанное будет исполнено. Сейчас во время УТС стараюсь не отвлекаться на посторонние мысли. Ведь самое главное — плодотворно подготовиться к Олимпиаде.