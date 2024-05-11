В Париже буду биться за себя и весь Казахстан - таэквондист Батырхан Толеугали

Казахстанская команда по таеквондо квалифицировалась на Олимпиаду в Париже двумя спортсменами. На лицензионном турнире выше всяких похвал выступили Батырхан Толеугали и Самирхон Абабакиров. В интервью корреспонденту агентства Kazinform наш 17-летний соотечественник, выступающий в весе до 80 кг, рассказал, за счет чего ему удалось оставить позади себя сильных противников и поделился медальными планами на главные старты четырехлетия.

Фото: из личного архива Батырхана Толеугали

- Отправляясь биться за олимпийскую путевку, я осозновал, какая на моих плечах лежит ответственность. Был сверхмотивирован оправдать доверие тренерского штаба и республиканской федерации, которые, невзирая ни на что, поверили в меня и предоставили шанс проявить себя на высоком уровне. Представляю, какое давление испытывали тренеры. Наставник национальной сборной Казахстана Нурсултан Мамаев, в прошлом титулованный спортсмен, он прививает нам атакующий стиль, при этом акцентируя огромное внимание оборонительным редутам. Помогает Нурсултану Камбаровичу квалифицированный тренер-консультант из Южной Кореи Ким Квансу. Сейчас мы находимся на УТС в Китае. На данном сборе трудимся в усиленном режиме, выполняя объемную работу. Следующий учебно-тренировочный сбор пройдёт в Узбекистане, а уже ближе к Олимпиаде, чтобы быть адаптированным к условиям в Париже, отправимся в Европу. Все мысли сосредоточены на планомерной подготовке к главным стартам планеты. С помощью Всевышнего, мы поедем во Францию бороться за медаль и приложим все силы, чтобы реализовать задуманное в Париже. Надеюсь, олимпийский даянг принесёт мне и моему другу Самирхону, а также всей нашей стране успех. Возможности конкурентов мне хорошо известны, со многими соперничал, - говорит Батырхан Толеугали.

По словам спортсмена, большую работу проделывают врачи и массажисты из Национального центра спортивной медицины и реабилитации, регулярно находящиеся со спортсменами на УТС и соревнованиях.

- Уверен, совместными усилиями мы сможем подойти к Парижу в наилучшей форме и показать хорошую борьбу. Отдельно хотел бы выразить благодарность нашему Министерству туризма и спорта, а также президенту Казахстанской федерации таеквондо Вячеславу Киму и генеральному секретарю Олжасу Бесбаеву за большую практическую помощь нашей команде, - сказал казахстанский таеквондист.

Напомним, 17-летний Батырхан Толеугали завоевал квоту в весовой категории до 80 кг. На пути к лицензии он победил соперников из Индии и Саудовской Аравии.