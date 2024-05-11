Эльжана Таниева: Триумф в Ташкенте придал мне сил и уверенности

Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева блестящим выступлением на континентальном первенстве по художественной гимнастике обеспечила нашей стране путевку в Олимпийский Париж. Корреспондент агентства Kazinform связался с представительницей отечественной художественной гимнастики, чтобы задать несколько вопросов.

- Эльжана, результат чемпионата Азии стал для вас ожидаемым?

- Очень рада выигрышу олимпийской путевки и золотым наградам азиатского первенства. Мы были нацелены на поездку в Париж. Выиграть в многоборье было достаточно трудно, и для меня это было несколько неожиданно, но мы справились, благодаря плодотворной подготовке. Значит, моя команда не зря много трудилась и работала в этот насыщенный период. За спиной кропотливый процесс: постоянно что-то меняли в программе, дополняли, сомневались, отрабатывали, оттачивая детали. Спасибо Алие Максутовне Юсуповой за все, что она со своей стороны сделала для этой победы. Выиграв золото в многоборье чемпионата Азии, я преодолела определенный рубеж, и надеюсь, что очередной этап в карьере будет таким же плодотворным.

- Наверное, готовитесь по особенному, к конкуренции с мировыми примами на французских помостах?

- Никогда не пытаюсь гнаться за кем-то, сравнивать себя с соперниками, пытаться кого-то обыграть в погоне за высокими оценками. В первую очередь я должна показать то, над чем тружусь, свою работу, мое дело – выполнять на высоком уровне мои упражнения и четко следовать установкам наставников, достигая поставленные промежуточные цели. Главный мой соперник – я сама. У меня все получается, когда я побеждаю себя, и в преодолении, могу достигать поставленных тренером целей. Хотелось бы поблагодарить за помощь в организации учебно-тренировочных сборов и всестороннюю поддержку ДРС в лице Министерства туризма и спорта, а также Республиканскую федерацию художественной гимнастики. Я считаю, консолидированная работа данных структур, позволяет нашему виду спорта прогрессировать и растить достойный резерв.

Фото: Olympic.kz

- Расскажите о своих первых шагах в художественной гимнастике?

- В художественную гимнастику я пришла в 4 года, последовав примеру старшей сестры, попробовав себя в некоторых других видах спорта, но мне понравилась гимнастика. Благодарна своим родителям за выбранное направление, за то, что отдали именно в этот вид спорта. Живу этим видом спорта и не представляю себя вне моего любимого дела. До десяти лет тренировалась в Алматы. Потом нужно было расти, и приняли решение продолжить совершенствоваться. Я переехала на спортивную базу в Шымкент, где занималась под руководством Алии Максутовны Юсуповой. Тут меня также тренировала Лола Исламкуловна Адилбекова, принимала участие в турнирах в категории юниоров, стала четвертой в мире на скакалке, выиграла чемпионат Азии. При переходе в сеньоры я прошла отбор и какое-то время в школе гимнастики Ирины Виннер в Москве работала под ее руководством. Через несколько лет вернулась в Шымкент, где продолжаю тренироваться с Алией Максутовной.

- Вы являетесь амбассадором крупнейшего мирового бренда Adidas. Находите в этом дополнительную мотивацию?