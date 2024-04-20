Именитый борец вольного стиля, супертяж Юсуп Батырмурзаев в беседе с корреспондентом агентства Kazinform поведал о своем состоянии перед важным лицензионным стартом в Бишкеке.

— За день до схваток за олимпийские путевки у меня поднялась температура — 38,2, пришлось обращаться к нашему доктору Андрею Клипану. Благодаря его профессионализму, в день турнира уже чувствовал себя хорошо. Хотя отголоски высокой температуры все же ощущались. Также благодарен массажисту команды Нурболу Абдибекову. Очень рад, что удалось оправдать доверие тренерского штаба и в бескомпромиссной борьбе достойно представить Казахстан на столь важном и ответственном старте. Всем, кто меня поддерживает и переживает, большое человеческое спасибо. Особенно нашему тренерскому штабу и своему личному тренеру Бауыржану Нурмаханову, — поблагодарил коллектив спортсмен.

По его словам, на сборах была проделана огромная работа.

— Придерживались строгой дисциплины, во время отбоя сдавали тренерам сотовые телефоны, чтобы ничто не отвлекало от планомерной подготовки к лицензионному турниру. Теперь основная цель — на должном уровне подготовиться к Парижу. Есть внутренняя уверенность, что смогу порадовать соотечественников и ярко представить на Олимпиаде нашу страну. Мне хорошо знакомы возможности Гено Петриашвили и Тахи Акгюль — лидеров нашего веса. Мы с тренерами приложим максимальные усилия, чтобы подобрать ключи к успеху над этими титулованными противниками. Также хочу поздравить своего товарища Алишера Ергали (97 кг) с завоеванием путевки в Париж-2024. Алишер в очередной раз доказал, что в этом весе он лучший борец страны, — рассказал Ю. Батырмурзаев

Как сказал борец, уже 25 апреля команда соберется на УТС в БОП (База олимпийской подготовки вблизи Алматы).