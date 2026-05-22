Деятели культуры получили квартиры и госнаграды от имени Президента в Алматы

В Алматы в честь Дня работников культуры и искусства 60 деятелям отрасли вручили ключи от квартир и 13 государственные награды от имени Президента Казахстана за вклад в развитие национальной культуры, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Аида Балаева отметила, что награды, врученные от имени Главы государства представителям сферы культуры и искусства, являются высокой оценкой их самоотверженного труда, профессиональной преданности и вклада в развитие национальной культуры.

— Поддержка Главы государства не ограничивается только наградами. Ведется и системная работа по улучшению социальных условий работников отрасли, в том числе по решению жилищных вопросов. Как вы знаете, в прошлом году от имени Президента в Астане работникам культуры и искусства были вручены жилищные сертификаты. В этом году эта добрая инициатива продолжается уже в Алматы. Такая поддержка является ярким примером реальной оценки труда творческих людей. Ключи от новых квартир, которые сегодня вам вручены, — это знак уважения и благодарности за ваш честный труд во благо страны. Пусть эти дома принесут вашим семьям благополучие, счастье и творческое вдохновение. От имени всех работников культуры и искусства выражаю искреннюю благодарность Главе государства за постоянное внимание к отрасли и всестороннюю поддержку творческого сообщества, — сказала Аида Балаева.

Фото: Министерство культуры и информации РК

От имени Главы государства представителям сферы культуры и искусства было вручено 60 ключей от квартир. Среди получателей жилищной поддержки — представители ведущих театров, музыкальных коллективов, образовательных учреждений, библиотек, архивов, музеев, издательской и литературной сферы, а также специалисты, обеспечивающие стабильную работу учреждений культуры.

Пятеро человек жилищные сертификаты из рук Главы государства получили вчера:

Нурболат Нуралиев, артист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, имеет стаж работы более 19 лет, получил трехкомнатную квартиру.

Сания Оспанкулова, преподаватель специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова со стажем более 24 лет, также стала обладательницей трехкомнатной квартиры.

Игорь Попов, артист Республиканского академического немецкого драматического театра, получил двухкомнатную квартиру.

Анар Адилова, артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, получила трехкомнатную квартиру. Актриса уже более 15 лет работет в сфере культуры и искусства.

Арай Аскар, преподаватель Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, работает в сфере 14 лет, стал обладателем трехкомнатной квартиры.

Сегодня в Алматы от имени Президента Аида Балаева вручила ключи от квартир еще 55 деятелям культуры. Среди них:

Канат Омаров, главный дирижер Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, который трудится в сфере уже более 16 лет, получил двухкомнатную квартиру.

Дилшат Аманбаев, артист драмы Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии, с опытом работе более 22 лет, получил двухкомнатную квартиру.

Ислам Хамзаев, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, получил двухкомнатную квартиру.

Ирина Арнаутова, артистка Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, стаж работы 33 года, получила двухкомнатную квартиру.

Артем Селезнев, артист Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац, получил двухкомнатную квартиру.

Абай Койшыбаев, концертмейстер и солист оркестра Казахской Национальной филармонии имени Жамбыла со стажем более 19 лет, получил двухкомнатную квартиру.

Константин Пак, артист высшей категории Республиканского государственного академического корейского театра, получил двухкомнатную квартиру.

Жандос Алимбетов, писатель и поэт, получил двухкомнатную квартиру.

Илья Шилкин, артист первой категории Государственного академического русского драматического театра имени М.Лермонтова, получил двухкомнатную квартиру.

Екатерина Пен, главный режиссер Республиканского государственного академического корейского театра, получила однокомнатную квартиру.

Шайза Ахметова, артистка Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, со стажем работы более 55 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Салауат Карибаев, артист ансамбля классической музыки «Камерата Казахстан», получил однокомнатную квартиру.

Кайрат Маденов, артист Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, трудится в сфере более 32 лет, получил трехкомнатную квартиру.

Бауыржан Жилкибаев, художественный руководитель Казахской национальной филармонии имени Жамбыла, работающий в сфере 15 лет, получил двухкомнатную квартиру.

Надежда Гааль, заведующая учебной частью и преподаватель Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева с опытом работы в сфере более чем 26 лет, получила трехкомнатную квартиру.

Лейла Алхожаева, преподаватель Алматинского музыкального колледжа имени Петра Чайковского, трудится в сфере искусства более 15 лет, получила трехкомнатную квартиру.

Шолпан Беркимбаева, преподаватель специальных дисциплин Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Урала Тансыкбаева, получила двухкомнатную квартиру.

Баян Байсеитова, заместитель директора ансамбля классической музыки «Камерата Казахстан», стаж работы 16 лет, получила трехкомнатную квартиру.

Надирям Омарова, заместитель директора Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии, стаж работы 14 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Альфия Сериккызы, преподаватель школы-интерната и колледжа Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, трудится в сфере 21 год, получила двухкомнатную квартиру.

Аян Сокпаева, заместитель директора по воспитательной работе Республиканской специализированной музыкальной средней школы-интерната для одаренных детей имени К.Байсеитовой, стаж работы 14 лет, получила однокомнатную квартиру.

Смадияр Бекзат, редактор проекта Qalam Media, поэт, получил двухкомнатную квартиру.

Едилбек Дуйсенов, руководитель аппарата правления Союза писателей Казахстана, поэт, получил двухкомнатную квартиру.

Нурбек Нуржан, корреспондент общественного фонда «Білім қазына», поэт, получил двухкомнатную квартиру.

Айгерим Толегенова, руководитель отдела Национального центрального музея Республики Казахстан, получила трехкомнатную квартиру.

Жанат Естемисова, бухгалтер Казахского Национального драматического театра имени М.Ауэзова, стаж работы 25 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Эльмира Абенбаева, главный бухгалтер Республиканского государственного предприятия «Казреставрация», стаж работы 24 года, получила двухкомнатную квартиру.

Асем Ахметжанова, инспектор отдела кадров Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, получила двухкомнатную квартиру.

Нурболат Малик, специалист отдела хранения фондов Национального центрального музея Республики Казахстан, получил двухкомнатную квартиру.

Нурия Баймуратова, редактор по Брайлю Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, стаж работы 20 лет, получила трехкомнатную квартиру.

Динара Мукашева, библиотекарь Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, получила однокомнатную квартиру.

Айганым Байтуова, специалист высшей категории, архивист Центрального государственного архива научно-технической документации, мама четверых детей со стажем 17 лет, получила трехкомнатную квартиру.

Айжан Арыстанбекова, библиограф Национальной государственной книжной палаты, получила двухкомнатную квартиру.

Айжан Куанышева, материальный бухгалтер Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева, получила двухкомнатную квартиру.

Арайлым Сулейменова, контролер отдела по обслуживанию зрителей Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова, стаж работы 26 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Асылан Куанышулы, редактор издательства Steppe World Publishing, поэт, получил трехкомнатную квартиру.

Даулет Канлыбаев, заместитель директора по учебной работе Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова, получил двухкомнатную квартиру.

Акбота Калдыбай, преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова, получила двухкомнатную квартиру.

Сырым Аюпов, артист Казахского Национального театра оперы и балета имени Абая, получил однокомнатную квартиру.

Асет Ерназаров, ведущий специалист Национальной киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова, стаж работы 42 года, получил двухкомнатную квартиру.

Ардак Итекеева, артистка Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, стаж работы 24 года, получила трехкомнатную квартиру.

Аккайша Баймуратова, специалист Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова, общий стаж работы более 50 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Гаухар Асылова, заведующий архивохранилищем Центрального государственного архива кино-фотодокументов и хвукозаписи РК, стаж работы 12 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Айжан Ахметова, библиотекарь высшей категории Национальной библиотеки Республики Казахстан, стаж работы 36 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Дамира Маханова, и. о. руководителя отдела Центрального государственного архива, стаж работы 14 лет, мама шестерых детей, получила четырехкомнатную квартиру.

Сауле Сембаева, главный бухгалтер Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, стаж работы 20 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Куралай Кошанова, руководитель отдела Национальной государственной книжной палаты, получила двухкомнатную квартиру.

Айжан Дуйсебаева, библиотекарь Национальной библиотеки Республики Казахстан, стаж работы 25 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Виктория Пономарева, мастер костюмерного цеха Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат», стаж работы 28 лет, получила двухкомнатную квартиру.

Шолпан Нугманова, экскурсовод Национального музея искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева, стаж работы 32 года, получила трехкомнатную квартиру.

Сауле Билял, технический сотрудник Республиканской специализированной музыкальной средней школы-интерната для одаренных детей имени К.Байсеитовой, получила двухкомнатную квартиру.

Мадина Доржинова, бухгалтер Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А.Жубанова, стаж работы более 20 лет, мама пятерых детей, получила трехкомнатную квартиру.

Мадина Орынбасарова, инспектор Национального музея искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева, получила двухкомнатную квартиру.

Жаныл Ергешбаева, технический сотрудник Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, получила двухкомнатную квартиру.

Алтынай Ниятбаева, технический сотрудник Алматинского музыкального колледжа имени П.Чайковского, получила двухкомнатную квартиру.

Жилищная поддержка охватила представителей самых разных направлений культурной сферы — от артистов ведущих театров и музыкантов национальных коллективов до преподавателей, библиотекарей, архивистов, музейных сотрудников, бухгалтеров, кадровых специалистов, технических работников и сотрудников, обеспечивающих деятельность учреждений культуры.

Указом Президента Республики Казахстан за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан 13 представителей отрасли удостоены государственных наград и почетных званий. От имени Главы государства высокие награды были вручены деятелям театрального, музыкального, хореографического, литературного и научного направлений, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Орденом «Парасат» награждены

Райхан Калиолдина — артистка Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова;

Султан Бапов — педагог-хореограф Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат»;

Танагатар Нуралы — профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;

Турсынжан Шапай — ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова;

Даража Балапан — казахстанская поэтесса, член Союза писателей Казахстана;

Каракоз Тiлеубекова — актриса, певица;

Мейрамбек Бесбаев — солист группы «МузАРТ», композитор.

Орденом «Құрмет» награждены

Канат Омаров — главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан имени Т.Абдрашева;

Кузембай Бектаев — педагог Республиканской специализированной казахской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени А.Жубанова;

Михаил Романюк — основатель «Самат шоу техник», продюсер.

Почетного звания «Қазақстанның халық әртіс» удостоен Виталий Гришко — актер Национального русского драматического театра имени М.Лермонтова.

Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удостоен Мурат Абзелбаев — профессор Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена Аксункар Жарылкасова — директор «Коржын Груп», ивент-менеджер республиканских и международных проектов.

На сегодняшний день в сфере культуры и искусства Казахстана трудятся около 60 тысяч человек. В последние годы особое внимание уделяется развитию культурной инфраструктуры. За последние пять лет в стране было открыто более 150 новых объектов культуры. В этом году продолжается строительство еще 64 объектов.

Напомним, Президент вручил госнаграды ряду казахстанцев. Глава государства учредил национальную премию «Асыл мұра».