Президент вручил госнаграды ряду казахстанцев
Указом Президента Республики Казахстан за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
Орденом «Отан»
Бурмистрова Татьяна Николаевна — директор ТОО «Ұлттық өнер», город Алматы;
Орденом «Барыс» II степени
Жунусова Макпал Мухамедьяровна — солистка РГКП «Государственная академическая концертная организация „Қазақконцерт“ имени Розы Баглановой», город Астана;
Орденом «Барыс» ІІІ степени
Ганцева Марина Юрьевна — актриса РГКП «Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова», город Алматы
Присвоено почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»
- Қожа Бахтияру Абдуллаұлы — артисту РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
- Макаровой Нине Матвеевне — актрисе КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А. П. Чехова»
- Сейтметову Азату Раймбековичу — актеру РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы;
Присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
Бейсембаеву Ерлану Габитовичу — главному дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева», город Астана
Бекенову Нурлану Алданышбаевичу — дирижеру казахского оркестра ГККП «Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева» акимата города Астаны
Жармагамбетову Расулу Қайратұлы — ведущему солисту НАО «Государственный театр оперы и балета „Астана Опера“
Исмаилову Умирали Дауренбековичу — председателю ОО «Союз художников города Астаны»
Калиеву Серику Акрамовичу — сотруднику КГКП «Театр традиционного искусства „Алатау“, город Алматы
Овчинникову Олегу Николаевичу — регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной Церкви Казахстана
Олексенко Игорю Владимировичу — доценту РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы
Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу — актеру ГККП «Академический драматический театр имени Б.Римовой», город Талдыкорган;
Орденом «Парасат»
Абильханова Салтанат Аябековна — старший преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой», город Астана
Ким Римма Ивановна — актриса РГКП «Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии», город Алматы
Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы — доцент НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования, город Астана;
Орденом «Достық» ІІ степени
Кюршад Зорлу — заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики;
Орденом «Құрмет»
Бахаров Дилмурат Нурахметович — директор РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы
Даиров Сабит Сергебаевич — концертмейстер НАО «Государственный театр оперы и балета „Астана Опера“
Дияров Ермек Сатыбалдиевич — участник группы «Дервиши», город Алматы
Жугинисов Курманбек Далабекович — артист РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы
Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна — артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП «Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу»
Калиева Ая Жакеновна — директор РГКП «Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева»
Мажит Асан Маратұлы — актер РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
Оразбеков Дастан Дарибаевич — певец, город Астана
Өтепберген Аян Өмірәлі — актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны
Рахмет Сураган — поэт, город Астана
Салыков Медет Тлеубекович — артист РГКП «Государственная академическая концертная организация „Қазақконцерт“ имени Розы Баглановой», город Астана
Султанов Сундет Нурланулы — ведущий солист ТОО «Театр „Астана Балет“
Тулегенов Нурлан Курманалиевич — артист РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы;
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
Әшім Әлия Мейрамғазықызы — журналист, город Астана
Көпберген Жасұлан Ерболұлы — актер театра и кино
Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна — директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Управления культуры города Алматы
Садирбаев Нуржас Майрамбек улы — актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны;
Медалью «Шапағат»
Безаубек Сәния Серікқызы — руководитель КГУ «Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л. Н. Толстого»
Крапп Мария Владимировна — художник, город Тараз
Лутошкина Марина Васильевна — волонтер инициативной группы «Семья Лутошкиных
Малышева Ольга Витальевна — театральный обозреватель, город Алматы
Сапорито Ренато — президент «Magister Art».