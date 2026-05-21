    Президент вручил госнаграды ряду казахстанцев

    Указом Президента за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан группа граждан отмечена государственными наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Указом Президента Республики Казахстан за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    Орденом «Отан»

    Бурмистрова Татьяна Николаевна — директор ТОО «Ұлттық өнер», город Алматы;

    Орденом «Барыс» II степени

    Жунусова Макпал Мухамедьяровна — солистка РГКП «Государственная академическая концертная организация „Қазақконцерт“ имени Розы Баглановой», город Астана;

    Орденом «Барыс» ІІІ степени

    Ганцева Марина Юрьевна — актриса РГКП «Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова», город Алматы

    Присвоено почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»

    • Қожа Бахтияру Абдуллаұлы — артисту РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
    • Макаровой Нине Матвеевне — актрисе КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А. П. Чехова»
    • Сейтметову Азату Раймбековичу — актеру РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы;
    Присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

    Бейсембаеву Ерлану Габитовичу — главному дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева», город Астана

    Бекенову Нурлану Алданышбаевичу — дирижеру казахского оркестра ГККП «Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева» акимата города Астаны

    Жармагамбетову Расулу Қайратұлы — ведущему солисту НАО «Государственный театр оперы и балета „Астана Опера“

    Исмаилову Умирали Дауренбековичу — председателю ОО «Союз художников города Астаны»

    Калиеву Серику Акрамовичу — сотруднику КГКП «Театр традиционного искусства „Алатау“, город Алматы

    Овчинникову Олегу Николаевичу — регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной Церкви Казахстана

    Олексенко Игорю Владимировичу — доценту РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы

    Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу — актеру ГККП «Академический драматический театр имени Б.Римовой», город Талдыкорган;

    Орденом «Парасат»

    Абильханова Салтанат Аябековна — старший преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой», город Астана

    Ким Римма Ивановна — актриса РГКП «Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии», город Алматы

    Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы — доцент НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования, город Астана;

    Орденом «Достық» ІІ степени 

    Кюршад Зорлу — заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики;

    Орденом «Құрмет»

    Бахаров Дилмурат Нурахметович — директор РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы

    Даиров Сабит Сергебаевич — концертмейстер НАО «Государственный театр оперы и балета „Астана Опера“

    Дияров Ермек Сатыбалдиевич — участник группы «Дервиши», город Алматы

    Жугинисов Курманбек Далабекович — артист РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы

    Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна — артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП «Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу»

    Калиева Ая Жакеновна — директор РГКП «Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева»

    Мажит Асан Маратұлы — актер РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы

    Оразбеков Дастан Дарибаевич — певец, город Астана

    Өтепберген Аян Өмірәлі — актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны

    Рахмет Сураган — поэт, город Астана

    Салыков Медет Тлеубекович — артист РГКП «Государственная академическая концертная организация „Қазақконцерт“ имени Розы Баглановой», город Астана

    Султанов Сундет Нурланулы — ведущий солист ТОО «Театр „Астана Балет“

    Тулегенов Нурлан Курманалиевич — артист РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы;

    Медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Әшім Әлия Мейрамғазықызы — журналист, город Астана

    Көпберген Жасұлан Ерболұлы — актер театра и кино

    Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна — директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Управления культуры города Алматы

    Садирбаев Нуржас Майрамбек улы — актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны;

    Медалью «Шапағат»

    Безаубек Сәния Серікқызы — руководитель КГУ «Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л. Н. Толстого»

    Крапп Мария Владимировна — художник, город Тараз

    Лутошкина Марина Васильевна — волонтер инициативной группы «Семья Лутошкиных

    Малышева Ольга Витальевна — театральный обозреватель, город Алматы

    Сапорито Ренато — президент «Magister Art».

     

    Акорда Искусство Касым-Жомарт Токаев Культура Награда
    Зарина Жакупова
    Автор