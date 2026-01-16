Дети погибли при пожаре в Павлодарской области: пострадавшей семье выделили квартиру

В акимате Иртышского района отметили, что выражают соболезнования родным и близким. С пострадавшими на данный момент работают психологи, причины пожара еще устанавливаются. Стоит отметить, состояние одного из спасенных детей остается крайне тяжелым.

— Семье, пострадавшей в результате пожара, предоставляется трехкомнатная благоустроенная квартира, приобретены необходимые мебель, одежда и хозяйственные принадлежности. Также будет оказана помощь в организации похорон, — сообщили в акимате Иртышского района.

Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 15 января утром в частном доме произошел пожар. В момент возгорания четверо несовершеннолетних брата находились дома одни, мама была на работе. Двое из детей погибли.

Позже медики рассказали о состоянии спасенных из пожара детей. Мальчиков из района доставили в Павлодар.