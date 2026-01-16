РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:55, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Дети погибли при пожаре в Павлодарской области: пострадавшей семье выделили квартиру

    Семье, в которой при пожаре погибли двое детей, выделили трехкомнатную квартиру в Иртышске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Двое детей погибли в пожаре в Павлодарской области
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В акимате Иртышского района отметили, что выражают соболезнования родным и близким. С пострадавшими на данный момент работают психологи, причины пожара еще устанавливаются. Стоит отметить, состояние одного из спасенных детей остается крайне тяжелым. 

    — Семье, пострадавшей в результате пожара, предоставляется трехкомнатная благоустроенная квартира, приобретены необходимые мебель, одежда и хозяйственные принадлежности. Также будет оказана помощь в организации похорон, — сообщили в акимате Иртышского района.

    Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 15 января утром в частном доме произошел пожар. В момент возгорания четверо несовершеннолетних брата находились дома одни, мама была на работе. Двое из детей погибли

    Позже медики рассказали о состоянии спасенных из пожара детей. Мальчиков из района доставили в Павлодар. 

    Теги:
    Пожар Пострадавшие Регионы Казахстана Квартиры Дети Жилье Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают