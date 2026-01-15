Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей в Павлодарской области

В управлении здравоохранения сообщили, четверо детей в период с 8:40 до 8:50 были доставлены с места пожара в Иртышскую районную больницу. Мальчики 2018 и 2021 годов рождения получили отравление угарным газом и ожоги тяжелой степени. Несмотря на реанимационные мероприятия они скончались не приходя в сознание. Еще двух мальчиков из районной больницы доставили в Павлодар.

— Ребенок 2015 года рождения находится в крайне тяжелом нестабильном состоянии, в состоянии ожогового шока. Госпитализирован в реанимационное отделение. Площадь ожогов составляет 46% поверхности тела, также имеется ожог дыхательных путей. Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, проводится интенсивная терапия и реанимационные мероприятия, — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Мальчик 2010 года рождения поступил с ожогами 1-2% поверхности тела и порезами кистей рук. Его состояние стабильное, госпитализирован в травматологическое отделение.

Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 15 января утром в частном доме произошел пожар. В момент возгорания четверо несовершеннолетних брата находились дома одни, мама была на работе. Двое из детей погибли.