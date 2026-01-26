Депутаты Курултая получат право влиять на отставку министров

— Рассмотрение и утверждение отчета Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета предлагается отнести к компетенции Курултая. Непринятие Курултаем данного отчета будет означать выражение недоверия Правительству, — отметил он.

Вместе с тем, депутаты Курултая большинством голосов смогут оказывать влияние на судьбу министров.

— По инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая предусматривается право заслушивать отчеты членов Правительства РК по вопросам их деятельности. В случае неисполнения законов Республики по итогам рассмотрения отчета Курултай получает право принять заявление в адрес Президента РК с предложением об освобождении члена Правительства от должности. В таких случаях Президент РК принимает решение об освобождении члена Правительства от должности, — сообщил Бекназаров.

Ранее сообщалось, что Курултай будет рассматривать законы в трех чтениях.

Как будут избирать депутатов Курултая и в каких случаях их лишат мандата - читайте здесь.