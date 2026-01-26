РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:16, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Депутаты Курултая получат право влиять на отставку министров

    В Конституцию РК предлагается ввести норму о влиянии Курултая на работу Правительства, сообщил сенатор Нурлан Бекназаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    второе заседание Конституционной комиссии
    Фото: Конституционный суд

    — Рассмотрение и утверждение отчета Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета предлагается отнести к компетенции Курултая. Непринятие Курултаем данного отчета будет означать выражение недоверия Правительству, — отметил он.

    Вместе с тем, депутаты Курултая большинством голосов смогут оказывать влияние на судьбу министров.

    — По инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая предусматривается право заслушивать отчеты членов Правительства РК по вопросам их деятельности. В случае неисполнения законов Республики по итогам рассмотрения отчета Курултай получает право принять заявление в адрес Президента РК с предложением об освобождении члена Правительства от должности. В таких случаях Президент РК принимает решение об освобождении члена Правительства от должности, — сообщил Бекназаров. 

    Ранее сообщалось, что Курултай будет рассматривать законы в трех чтениях.

    Как будут избирать депутатов Курултая и в каких случаях их лишат мандата - читайте здесь.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Автор
