Курултай будет рассматривать законы в трех чтениях

По словам депутата, уточнена и доработана норма о праве Президента РК определять приоритетность рассмотрения законопроектов, а также о том, что соответствующие законопроекты должны приниматься в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

— Закон, принятый Курултаем, должен быть представлен Президенту для подписания в течение десяти дней. Курултай вправе отклонить законопроект в целом большинством голосов от общего числа депутатов. Отклонённый законопроект считается непринятым и подлежит возврату инициаторам, — сказал Бекназаров.

Курултай принимает законы и постановления, имеющие обязательную силу на всей территории РК. Законы вступают в силу после их подписания Президентом.

— Вводится норма, обязывающая проводить не менее трех чтений по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию РК, а также по законопроектам. Ожидается, что рассмотрение законов в трех чтениях позволит повысить качество, оперативность принятия и эффективность принимаемых нормативных актов, — отметил сенатор.

