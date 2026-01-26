РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:05, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Курултай будет рассматривать законы в трех чтениях

    В Казахстане законопроекты теперь будут проходить три чтения в Курултае, сообщил депутат Сената Нурлан Бекназаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституциялық сот
    Фото: Конституционный суд

    По словам депутата, уточнена и доработана норма о праве Президента РК определять приоритетность рассмотрения законопроектов, а также о том, что соответствующие законопроекты должны приниматься в первоочередном порядке в течение двух месяцев. 

    — Закон, принятый Курултаем, должен быть представлен Президенту для подписания в течение десяти дней. Курултай вправе отклонить законопроект в целом большинством голосов от общего числа депутатов. Отклонённый законопроект считается непринятым и подлежит возврату инициаторам, — сказал Бекназаров.

    Курултай принимает законы и постановления, имеющие обязательную силу на всей территории РК. Законы вступают в силу после их подписания Президентом.

    — Вводится норма, обязывающая проводить не менее трех чтений по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию РК, а также по законопроектам. Ожидается, что рассмотрение законов в трех чтениях позволит повысить качество, оперативность принятия и эффективность принимаемых нормативных актов, — отметил сенатор.

    Как будут избирать депутатов Курултая и в каких случаях их лишат мандата - читайте здесь.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
