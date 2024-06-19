В Германии найдено тело пропавшей без вести бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой. Близкая подруга погибшей рассказала о семейной жизни Айгуль. Так, в семье часто возникали конфликты из-за разногласий по поводу воспитания детей и финансовых вопросов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дружим со студенческой скамьи

— С Айгуль мы познакомились в 2015 году в городе Шеффилд, где обучались по программе «Болашак». В то время и она, и я проходили языковые курсы. С момента нашего знакомства у нас завязались очень тёплые дружеские отношения. Она была старше меня на пару лет, и наши отношения больше напоминали сестринские. Она была добрая, отзывчивая и всегда старалась помочь всем студентам. Мы часто встречались в библиотеке. Наши тесные дружеские отношения продолжились и в Казахстане, когда я вернулась после окончания учёбы, а она уже работала в Астане. О ней как о человеке могу сказать только хорошее. Она была очень добрым человеком и имела много подруг. Сейчас мне пишут люди, которые тоже обучались с нами в то время и знали её, а также её коллеги. Все говорят о её отзывчивости, открытости и доброте. Она всегда улыбалась. У неё была невероятная харизма. Несмотря на свою строгую должность судьи, она находила время для друзей и родственников, — рассказывает близкая подруга Айгуль Тогжан Есенбаева.

Знакомство в библиотеке

По словам девушки, Айгуль познакомилась со своим будущим супругом в библиотеке университета.

— Я была свидетелем их знакомства. В 2015 году, как и большинство студентов, мы проводили много времени в библиотеке, и именно там Айгуль и её будущий супруг встретились. Они были обычными студентами, начали общаться, и вскоре у них завязались отношения, — говорит Тогжан.

Она добавила, что на момент встречи девушка не знала настоящего возраста парня.

— Люди обсуждают их разницу в возрасте. Насколько я знаю, при знакомстве Саша не назвал свой настоящий возраст, сказав, что он старше на пару лет. Я не думаю, что у него были какие-то плохие намерения, просто, наверное, хотел познакомиться. Сказал, что ему 22 года, а на самом деле было 18-19 лет. Он был студентом первого курса бакалавриата. Мы часто видели, как они сидели вместе в библиотеке. В тот год наши встречи происходили в основном там, мы с Айгуль могли пойти в спортзал или поесть, но их с Сашей я видела только в библиотеке. Он не был стипендиатом программы «Болашак», а был родом из Талдыкоргана, насколько я знаю. На тот момент он обучался как гражданин Казахстана, — рассказывает девушка.

Казался хорошим парнем…

По словам Тогжан, Александр производил впечатление хорошего парня. Их отношения с Айгуль казались искренними и теплыми.

— В сентябре 2016 года, когда я после языковых курсов начала обучение в магистратуре, Айгуль обратилась ко мне с просьбой: не могла бы я прийти к Саше в общежитие, убрать его комнату, сдать ключи и взять какие-то книги. На вопрос, что случилось, она сказала, что произошло ЧП: Саша подрался с каким-то студентом. Со слов Айгуль, Саша ударил того парня, и тот написал заявление. Поскольку мы были студентами из другой страны, такое поведение было недопустимым, и в течение 24 часов Сашу депортировали. Он не закончил обучение.

Позже парень продолжил учебу в Москве. В этот период Айгуль уже находилась в Казахстане. Она была назначена судьей Сарыаркинского районного суда Астаны, и их отношения продолжались.

— Когда я вернулась в Казахстан в 2018 году, мы часто с Айгуль виделись и общались. Она часто летала к нему в Москву, и Саша тоже часто приезжал. В 2019 году Саша приехал в Астану, и мы его встречали вместе с подругами. Тогда я заметила его хорошее отношение к Айгуль. Он показался воспитанным, образованным парнем. Я помню его доброе, теплое отношение к Айгуль. К концу 2019 года они решили пожениться. К тому времени Айгуль уже была знакома с его матерью и семьей. Она летала на свадьбу его дяди в Санкт-Петербург и участвовала в семейном мероприятии. Она отзывалась о них очень хорошо, говорила, что её приняли очень тепло. Со слов Айгуль, он уже тогда говорил о своих серьёзных намерениях по отношению к ней. Кольцо он подарил ей ещё раньше, — рассказывает Тогжан.

Свадьба по казахским обычаям

26 декабря 2019 года состоялась свадьба Александра и Айгуль по казахским обычаям.

— Я тоже была на торжестве. Кудалар приехали по нашим традициям, чтобы сосватать её. Бабушка Саши по материнской линии жила в Талдыкоргане, поэтому всё проходило по казахским обычаям. На «сырга салу» свекровь с бабушкой надели ей серёжки. У меня даже есть видео. Тогда никто не говорил о разнице в возрасте. Айгуль выглядела моложе своих лет, и они смотрелись хорошо вместе. Главное были их отношения. После свадьбы я уехала в Астану, а они отправились в Москву. Брак они зарегистрировали в Москве. Точной даты я не знаю, тогда ещё был карантин. В Казахстане только начали закрываться города. Айгуль прилетела в Казахстан, провела две недели в Уральске, затем прилетела в Алматы. Как замужняя женщина, она уже не могла проводить время у родителей, поэтому поехала в Талдыкорган к бабушке Саши на весь карантин. Самого Саши там не было, он уже был в Германии. Она учила немецкий, готовилась поехать к супругу в Германию. Со слов Айгуль, бабушка Саши была немкой и по программе переселенцев получила возможность получить квартиру в Германии. Дети бабушки, включая маму Саши со своей семьёй и ее брата, переехали в Германию. Саша тогда жил в каком-то пансионате. Айгуль говорила, что хорошо, что она пока в Казахстане, — говорит девушка.

Фото предоставлено Т. Есенбаевой

Финансовые трудности и частые переезды

Как вспоминает Тогжан со слов Айгуль, разлад в отношениях пары произошел из-за финансовых трудностей, с которыми они столкнулись после переезда за границу.

— После окончания карантина они уже переехали в Германию. У нас есть чат с подругами, где мы постоянно созванивались, были на связи. Потом мы встречались, когда она приезжала в Казахстан. Она говорила, что всё нормально, но ей было сложно в другой стране, так как она всегда была независимой, имела хорошую должность, доходы, образование. Она говорила, что это такой вызов — быть в другой стране, работать над собой, получать дополнительное образование, изучать законы Германии и т. д. В этот момент она уже была в положении. В 2022 году она начала говорить о том, что у неё конфликты с мужем на почве того, что она не работает. Мы как-то по-женски делились, но особо этот вопрос не поднимался. Они жили в Лейпциге, а его мама жила в другом городе. Они часто виделись, и бабушка приезжала. В Германии он работал ассистентом профессора. В каком университете и какие у него были доходы, я не знаю. Он писал докторскую эти годы. В период проживания в Германии они жили на пособие по безработице и на ребенка, — говорит Тогжан.

В 2022 году Александр выиграл грин-карту, и супруги переехали в Америку.

— Эта новость порадовала Айгуль, так как она хотела уехать подальше от его родственников. Она говорила, что свекровь вмешивается в воспитание ребенка. В 2022 году они с грин-картой приехали в Майами. В начале января 2023 года состоялась наша последняя встреча в Майами. Мы виделись около часа-полутора, так как были проездом. Тогда она сказала, что жизнь в Майами дорогая, и она хочет выйти на работу, потому что работает только муж. Она была счастлива переехать в Америку, но финансовые трудности вызывали проблемы в отношениях с мужем. В Америке он работал на временной работе в агентстве недвижимости, так как был иммигрантом. Они нас хорошо встретили, у Айгуль было нормальное настроение. Только из переписки я узнала, что у них с супругом какие-то проблемы. Я предполагаю, что это были финансовые трудности, потому что Айгуль была независимой девушкой и хорошо зарабатывала. Ей было неудобно зависеть от мужа в декрете. Она хотела работать и помогать ему. Видимо, тогда были какие-то неудобные моменты, о которых она нам открыто не говорила, — вспоминает Тогжан.

В 2023 году пара вернулась в Германию.

— 7 февраля я находилась в Казахстане, когда они были в Майами, и у Айгуль случился сильный конфликт с мужем. Она ушла с ребенком от мужа. Я понимала, что она там совершенно одна, и попросила ее поехать к моему жениху в другой штат. Когда я спросила, есть ли у нее деньги, она сказала, что просто взяла ребенка и ушла. Я поняла, что никаких объяснений от нее не получу. Я передала ей деньги и сказала, чтобы она там подумала, что делать дальше, так как, находясь в Казахстане, я больше никак не могла помочь физически, — говорит Тогжан.

По словам близкой подруги, Айгуль сильно изменилась.

— Она позже написала, что поехала в отель с ребенком. Она никогда лично не говорила мне, что муж поднимал на нее руку, только что он был резок в словах и обвинял ее. Она всегда его оправдывала. Сейчас я думаю, что это был сильный эмоциональный абьюз, из которого она не могла уйти. Помочь ей было очень сложно, несмотря на нашу близость. Мы, конечно, не советовали ей что-то категоричное, но хотели помочь, обсуждали его поведение. Она говорила, что он на нервах, в эмоциях, что она не работает, ребенок плачет, и она не помогает. Претензии были и на бытовом уровне. Она боялась его раздражать. В моих глазах сильная независимая девушка, которая работала на серьезных должностях, постепенно превращалась в человека, который начал бояться эмоциональных качелей со стороны мужа, — говорит подруга.

Айгуль рассказывала подруге, что у них случались конфликты и со свекровью. Однажды дело дошло до драки.

— В мае–июне 2023 года она уехала в Германию, муж остался в Америке. Она позвонила и сказала, что они живут по соседству со свекровью. Свекровь приходила, когда Айгуль была одна, и однажды, когда Айгуль хотела покормить ребенка, свекровь сильно накричала на нее и схватила за шею. Айгуль очень испугалась и в ответ оттолкнула свекровь. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой Айгуль ударилась головой. Чем эта история закончилась, я не знаю, но со слов Айгуль, никакой поддержки от мужа она не получила. Он обвинил ее в плохом отношении к его матери. После этого они жили в Германии. У них была грин-карта, и больше шести месяцев в Германии они находиться не могли, но ждали защиты диссертации. Айгуль говорила, что хочет поскорее уехать в Америку, — рассказывает Тогжан.

Фото предоставлено Т. Есенбаевой

В мэры Москвы

Как известно из открытых источников шесть лет назад свекров Айгуль Наталья Донцова пыталась баллотироваться в мэры Москвы.

Об этом она сообщила 3 апреля на своих страницах в социальных сетях.

— По просьбам единомышленников, решила воспользоваться своим конституционным правом, в частности, избирать и быть избранной. Планирую принять участие в качестве кандидата на пост мэра Москвы, выборы которого состоятся в сентябре, текущего года, — написала Наталья Донцова.

Тогда же сообщалось что она имеет три «высших образования» по направлениям: педагог-психолог, финансы, юриспруденция. Замужем, имеет двоих детей. Уроженка г. Талдыкорган, Казахской ССР, СССР. Проживает в Москве. В 2018 году вступила в партию ЛДПР.

— Айгуль — грамотный юрист, она изучала законы в стране, где проживала. Она хотела найти работу в Германии. Не желала разлучать ребенка и отца, но она не хотела больше жить вместе с Сашей. Непонятная история с гражданством. У Александра до сих пор гражданство Казахстана. А мы знаем, что в Казахстане не разрешено двойное гражданство, но он также является гражданином Германии, и говорят, что он еще гражданин России. Мы думаем, что он гражданин России, потому что он сделал для дочери российский паспорт. Все происходило недавно. У Айгуль не было доступа к документам дочери. Он оформлял документы через посольство России, а это возможно только если ты гражданин этой страны. Она была морально уставшей и уже не той Айгуль, с которой я общалась и дружила раньше. Несмотря на все трудности, она всегда была в поиске и занималась самообразованием, строила планы на будущее. В последние 3-4 месяца Айгуль начала вести Инстаграм по юридическим консультациям по вопросам миграции в Германию, — говорит Тогжан.

— Кто бы ни был причастен к этому преступлению, мы надеемся на правосудие. Что следствие будет честным. Айгуль уже нам не вернуть. Но общество должно понимать, что от страны или уровня образования или от национальности ничего не зависит. К бытовому насилию нужно иметь нулевую терпимость, — добавила близкая подруга Айгуль.

Напомним, экс-судью Айгуль Сайлыбаеву нашли убитой в Германии. Туда из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой, сообщили в МИД РК.

Ранее о пропаже бывшей судьи заявил брат женщины Канат Сайлыбаев. Он сообщил, что сестра жаловалась на домашнее насилие.

Полиция Германии прокомментировала убийство, отметив, что женщина стала жертвой насильственного преступления.