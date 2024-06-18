Полиция Германии прокомментировала убийство гражданки РК Айгуль Сайлыбаевой

На запрос по факту убийства гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой собственному корреспонденту Kazinform ответили в Главном управлении полиции Южного Гессена.

— После обнаружения тела в районе озера Эрлахе днем в воскресенье 16 июня прокуратура и полиция почти наверняка предполагают, что это тело 40-летней женщины, пропавшей без вести с 04 июня 2024 года, — ответили в Главном управлении полиции Южного Гессена.

В результате проведенного до настоящего времени расследования женщина стала жертвой насильственного преступления.

Причины преступления до сих пор не раскрыты.

Для дальнейшего расследования Главное управление полиции Южного Гессена создало отдел по расследованию убийств «Эрлахе». К следствию привлечено более 35 должностных лиц.

В районе обнаружения тела будут проведены дополнительные поисковые мероприятия. Следователи предполагают, что место обнаружения не является местом преступления.

Помимо расследования убийства, следователи продолжают розыск 49-летней женщины из семьи женщины, по всей видимости, свекрови Айгуль, которая также пропала без вести. Поиск их местонахождения продолжается.

Степень возможной связи между исчезновением двух женщин и убийством в настоящее время остается неясной и также является предметом расследования.

— Отдел по расследованию убийств «Эрлахе» установил отдельную телефонную линию: 06151/969 53200 для получения информации от населения, по которому граждане могут связаться, в том числе анонимно, для предоставления информации. В настоящее время следователи ищут свидетелей, которые с 4 июня вели подозрительные наблюдения, которые могли быть связаны с преступлением. В связи с продолжающимся расследованием в настоящее время не может быть предоставлена иная информация, выходящая за рамки пресс-релиза. Работа с прессой относится к компетенции прокуратуры Дармштадта, — ответили в полиции Южного Гессена.

Напомним, экс-судью Айгуль Сайлыбаеву нашли убитой в Германии. Туда из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой, сообщили в МИД РК.

Ранее о пропаже бывшей судьи заявил брат женщины Канат Сайлыбаев. Он сообщил, что сестра жаловалась на домашнее насилие.

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