Демонтаж нового бетона на набережной Есентай объяснили в акимате

Автор ролика, жительница города, сообщила, что на участке ниже проспекта аль-Фараби «ломают свежее бетонное покрытие».

В акимате пояснили, что демонтаж связан с выявленными нарушениями при проведении работ.

— Демонтаж бетонных откосов связан с выявленными нарушениями при выполнении работ. В ходе внутренней проверки установлена неправильная расшивка бетона. Главным приоритетом при реализации проекта является качество. Все работы по устранению нарушений выполняются подрядной организацией за свой счет, без привлечения бюджетных средств, — отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы ведется благоустройство набережной реки Есентай протяженностью 7,2 километра — от проспекта аль-Фараби до проспекта Рыскулова.

Напомним, в городе также продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы) на участке длиной 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая.

Отметим, что общественники неоднократно выражали обеспокоенность качеством проводимых работ. Недавно один из них пожаловался на состояние бетонных конструкций вдоль реки Большая Алматинка.

Кроме того, общественник выявил кражу гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В акимате также прокомментировали новую волну сообщений о вывозе плит с территории реки Большая Алматинка, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.