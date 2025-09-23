Вдоль реки Большая Алматинка обновят набережные и отремонтируют мосты

Реконструкция ведется на участке протяженностью 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая.

По информации управления экологии и окружающей среды, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. На сегодня выполнено свыше 40% работ. Ежедневно сотрудники управления проводят мониторинг состояния объекта. Контроль также осуществляется со стороны технадзора и ГАСКа.

Представитель подрядной компании Сергей Житинев отметил, что реконструкция идет планомерно в соответствии с графиком, завершение проекта запланировано на 2026 год. Сумма договора составляет 8 млрд тенге.

В рамках работ проводится демонтаж старых и деформированных гранитных плит, установка новых с гидроизоляционным покрытием. Обновляются поребрики, обустраиваются пешеходные и технические дорожки. После проведения гидравлических испытаний устраняются выявленные дефекты, наносится выравнивающий слой.

Также предусмотрена установка насосной станции для организации автополива зеленых насаждений. Массовая посадка деревьев вдоль реки запланирована на весну 2026 года. Проект включает демонтаж и обновление дефектных ограждений, а также ремонт мостов — их очистку, грунтовку и окраску.

Уточняется, что при необходимости будут предусмотрены дополнительные спуски и подъемы.

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, где на кадрах зафиксирован вывоз гранитных плит ночью с набережной в цех по изготовлению надгробий.

После этого в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту кражи гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и привлечение виновных к ответственности.

Позже в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты.

В акимате опровергли информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки.

Отметим, что тема вывоза брусчатки и бордюров в последнее время активно обсуждается в социальных сетях. Ранее один из общественников опубликовал видео с демонтажом плитки на бульваре Уалиханова. Он проследил за грузовиком с брусчаткой до частного дома, где, по словам жильцов, материал был якобы «куплен».