    19:44, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Вдоль реки Большая Алматинка обновят набережные и отремонтируют мосты

    В Алматы продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Реконструкция ведется на участке протяженностью 5,7 км — от отстойника № 1 до проспекта Абая.

    По информации управления экологии и окружающей среды, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. На сегодня выполнено свыше 40% работ. Ежедневно сотрудники управления проводят мониторинг состояния объекта. Контроль также осуществляется со стороны технадзора и ГАСКа.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Представитель подрядной компании Сергей Житинев отметил, что реконструкция идет планомерно в соответствии с графиком, завершение проекта запланировано на 2026 год. Сумма договора составляет 8 млрд тенге.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В рамках работ проводится демонтаж старых и деформированных гранитных плит, установка новых с гидроизоляционным покрытием. Обновляются поребрики, обустраиваются пешеходные и технические дорожки. После проведения гидравлических испытаний устраняются выявленные дефекты, наносится выравнивающий слой.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Также предусмотрена установка насосной станции для организации автополива зеленых насаждений. Массовая посадка деревьев вдоль реки запланирована на весну 2026 года. Проект включает демонтаж и обновление дефектных ограждений, а также ремонт мостов — их очистку, грунтовку и окраску.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Уточняется, что при необходимости будут предусмотрены дополнительные спуски и подъемы.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, где на кадрах зафиксирован вывоз гранитных плит ночью с набережной в цех по изготовлению надгробий.

    После этого в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту кражи гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и привлечение виновных к ответственности.

    Позже в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты.

    В акимате опровергли информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки.

    Отметим, что тема вывоза брусчатки и бордюров в последнее время активно обсуждается в социальных сетях. Ранее один из общественников опубликовал видео с демонтажом плитки на бульваре Уалиханова. Он проследил за грузовиком с брусчаткой до частного дома, где, по словам жильцов, материал был якобы «куплен».

