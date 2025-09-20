РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:16, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Акимат опроверг информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки

    В акимате прокомментировали вновь распространившуюся информацию в соцсетях о вывозе плит с территории реки Улкен Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акимат опроверг информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки
    Фото: акимат Алматы

    По данным пресс-секретаря акима города Ильзата Акчурина, 19 сентября в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты. В публикации говорилось о причастности подрядчика к противоправным действиям.

    — Указанные материалы были закуплены и доставлены на объект субподрядной организацией для демонстрации разных вариантов брусчатки. После согласования определенного типа, оставшиеся материалы были вывезены с объекта по согласованию с заказчиком — управлением экологии и окружающей среды. Заказчиком за данные виды работ оплата не производились и никакие бюджетные средства не потрачены, — отметил он.

    Акчурин добавил, что сведения о незаконной деятельности на территории реконструируемого объекта не соответствуют действительности.

    В настоящее время подрядная организация готовит документы для подачи заявления в уполномоченные органы.

    Отметим, что тема вывоза брусчатки и бордюров в последнее время активно обсуждается в социальных сетях. Ранее один из общественников опубликовал видео с демонтажом плитки на бульваре Уалиханова. Он проследил за грузовиком с брусчаткой до частного дома, где, по словам жильцов, материал был якобы «куплен».

    Похожая ситуация произошла и со вторым манипулятором, загруженным плиткой. Однако в этот раз транспорт до адресата не доехал: машину развернули и отправили на базу акимата. 

    Кроме того, общественник выявил кражу гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    Теги:
    Строительство Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают