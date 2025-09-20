Акимат опроверг информацию о вывозе брусчатки с Большой Алматинки

По данным пресс-секретаря акима города Ильзата Акчурина, 19 сентября в соцсетях появились сообщения о том, что с территории объекта вновь вывозятся брусчатка и плиты. В публикации говорилось о причастности подрядчика к противоправным действиям.

— Указанные материалы были закуплены и доставлены на объект субподрядной организацией для демонстрации разных вариантов брусчатки. После согласования определенного типа, оставшиеся материалы были вывезены с объекта по согласованию с заказчиком — управлением экологии и окружающей среды. Заказчиком за данные виды работ оплата не производились и никакие бюджетные средства не потрачены, — отметил он.

Акчурин добавил, что сведения о незаконной деятельности на территории реконструируемого объекта не соответствуют действительности.

В настоящее время подрядная организация готовит документы для подачи заявления в уполномоченные органы.

Отметим, что тема вывоза брусчатки и бордюров в последнее время активно обсуждается в социальных сетях. Ранее один из общественников опубликовал видео с демонтажом плитки на бульваре Уалиханова. Он проследил за грузовиком с брусчаткой до частного дома, где, по словам жильцов, материал был якобы «куплен».

Похожая ситуация произошла и со вторым манипулятором, загруженным плиткой. Однако в этот раз транспорт до адресата не доехал: машину развернули и отправили на базу акимата.

Кроме того, общественник выявил кражу гранитных плит, демонтированных с набережной реки Большая Алматинка. По данному факту возбуждено уголовное дело.