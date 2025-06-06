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    20:25, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело Шерзата: родственницу одного из подсудимых наказали после суда

    В Талдыкоргане после оглашения приговора по делу Шерзата Болата родственники осужденных, не согласившись с решением суда, попытались нарушить порядок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Фото: freepik

    Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, одна из родственниц осужденных вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью. За это она была привлечена к административной ответственности. Полицией был обеспечен порядок в зале суда и на прилегающей территории.

    В полиции подчеркнули, что правосудие не подлежит давлению. Любые попытки дестабилизировать ситуацию, воспрепятствовать исполнению судебных решений или проявить неуважение к суду будут жестко пресекаться в рамках закона.

    Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысу области огласили приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. 

    Позже судья объяснил приговор. 

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Подробности происшествия тут

    Теги:
    Суды Дело Шерзата Болата
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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