Дело Шерзата: родственницу одного из подсудимых наказали после суда
В Талдыкоргане после оглашения приговора по делу Шерзата Болата родственники осужденных, не согласившись с решением суда, попытались нарушить порядок, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, одна из родственниц осужденных вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью. За это она была привлечена к административной ответственности. Полицией был обеспечен порядок в зале суда и на прилегающей территории.
В полиции подчеркнули, что правосудие не подлежит давлению. Любые попытки дестабилизировать ситуацию, воспрепятствовать исполнению судебных решений или проявить неуважение к суду будут жестко пресекаться в рамках закона.
Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысу области огласили приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.
Позже судья объяснил приговор.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.
Подробности происшествия тут.