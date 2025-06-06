Дело Шерзата: родственницу одного из подсудимых наказали после суда

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, одна из родственниц осужденных вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью. За это она была привлечена к административной ответственности. Полицией был обеспечен порядок в зале суда и на прилегающей территории.

В полиции подчеркнули, что правосудие не подлежит давлению. Любые попытки дестабилизировать ситуацию, воспрепятствовать исполнению судебных решений или проявить неуважение к суду будут жестко пресекаться в рамках закона.

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысу области огласили приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.

Позже судья объяснил приговор.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.