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    12:35, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело Шерзата: назначена дата оглашения приговора

    В Талдыкоргане подходит к завершению судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Адвокат семьи Шерзата потребовал привлечь к ответственности девушек-свидетельниц
    Фото: Верховный суд

    В ходе судебных прений подсудимые выступили с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату.

    Приговор по делу будет оглашен 5 июня 2025 года в 16:00.

    Отметим, что суд проходит в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

    Сегодня в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата Болата и принесли извинения за случившееся.

    Какие сроки запросило гособвинение для обвиняемых, читайте здесь.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

    Подробности происшествия здесь.

    Теги:
    Талгар Дело Шерзата Болата Убийство Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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