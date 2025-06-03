Дело Шерзата: назначена дата оглашения приговора

В ходе судебных прений подсудимые выступили с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату.

Приговор по делу будет оглашен 5 июня 2025 года в 16:00.

Отметим, что суд проходит в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Сегодня в суде подсудимые выразили соболезнования семье Шерзата Болата и принесли извинения за случившееся.

Какие сроки запросило гособвинение для обвиняемых, читайте здесь.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.