Дело о пытках в КУИС в Акмолинской области: допросы 12 сотрудников продолжаются

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела в отношении 12 сотрудников КУИС под председательством судьи Сагдат Сеитовой и присяжных заседателей.

Напомним, органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвиняются по п. 1 ч. 3 ст. 146 УК РК («Пытки») в применении недозволенных методов воздействия на осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждении № 1 города Атбасара.

Очередной судебный процесс начался с оглашения прокурором итогов проведенной проверки по поводу применения недозволенных методов воздействия на одного из подсудимых. Мужчина заявил на одном из заседаний, что при допросе его в качестве свидетеля, имеющего право на защиту без участия адвоката, со стороны сотрудника прокуратуры Акмолинской области поступила угроза «закрыть» его из-за того, что он не идет навстречу следствию. Этого он боялся уже при допросе его в качестве подозреваемого. Однако спецпрокурор пояснил, что допрос мужчины был проведен с применением видеозаписи и соблюдением всех требований законодательства. В ходе проверки, по мнению прокуратуры, оказание давления не нашло подтверждения.

После перешли к допросу подсудимых. Один из них в августе 2023 года работал оперуполномоченным учреждения № 1 ДУИС. На сегодня он уволен. Вменяемую ему вину мужчина не признал. Подсудимый рассказал о том, как в ночь с 21 на 22 августа 2023 года к ним прибыл большой этап осужденных, он в это время находился на посту. Прибывшим все было разъяснено с момента открытия двери автозака, после чего их сопроводили на рентген. Далее общий строем повели в столовую, досматривали каждого отдельно, затем размещали в карантин. По словам мужчины, при этом никаких противоправных мер к осужденным не применялось. А до прибытия этапа никакой информации о том, кто именно прибывает, и никаких распоряжений о том, что необходимо применять насилие в отношении прибывающих осужденных, не было. Жалоб от самих осужденных на применение насилия в это время тоже не поступало.

Не было жалоб и на следующий день — 22 августа, когда вместе с прокурором осуществлялся их обход. 23 августа проводился обыск — осматривались комнаты и кровати осужденных. В здание карантина он не заходил, но информацию о том, что прибывшие накануне осужденные жалуются, слышал. Осужденные, по его словам, не подчинялись, даже не представлялись должным образом, вели себя агрессивно. В момент происходящего в карантинном отделении он также находился в коридоре, внутрь самого отделения не заходил. Относительно применения спецсредств — сам не видел, но после слышал.

— Что Вы можете пояснить по поводу того, что во время нахождения в коридоре словесными угрозами заставляли осужденных громко кричать доклад, потерпевшего хлопали по лицу, затем вытерли руки о его одежду, другим также нанесли руками удары по голове?

— Ничего этого не совершал.

— Видели ли Вы в коридоре нанесение телесных повреждений осужденным со стороны сотрудников учреждения?

— Нет, не видел.

Согласно материалам дела, мужчине вменяется несколько эпизодов, озвученных защитником. В частности — в помещение шайханы доставили двух потерпевших, которым наносили удары руками и книгой по голове, в кабинете начальника карантинного отдела предлагали осужденному подписку о сотрудничестве, получив отказ от него, нанесли удары в область затылка, в санузле заставляли потерпевших взять тряпку и мыть внутреннюю часть унитаза. Но подсудимый стоял на своем: в карантин он не заходил, конфликтов с осужденными не имел, и почему те написали на него заявления, понять не может.

На то, что в момент происходящего камеры в карантине оказались заклеены бумагой, бывший сотрудник учреждения не обратил внимание.

После случившегося прокурор района дал заключение: применение спецсредств было законным. Позже это заключение будет отменено прокуратурой области.

— Отказ от уборки — основание для применения спецсредств?

— Это неповиновение, невыполнение законных требований администрации, ст. 60, не помню, какой именно пункт и часть…

А вот допрашивать сотрудника следственно-оперативной группы, у которого, по словам участников процесса, не оказалось системных дисков и видеозаписей, не стали — тут необходимо отдельное расследование.

Был допрошен и представитель прокуратуры Акмолинской области, который непосредственно и выявил видео с произошедшим в соцсетях. Правда, большинство подробностей за давностью он не помнил. Вызвал вопрос тот факт, что регистрация видео сотрудником была сделана в воскресенье, 3 сентября.

Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были представлены к отстранению от занимаемых должностей.

В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели. Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных. Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

Позже заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жусип озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии — настаивать на вынесении обвинительного вердикта.

