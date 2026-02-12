РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Дело Хасана Касымбаева: апелляция оставила приговор без изменений

    Алматинский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы Хасана Касымбаева и других осужденных по делу, передает агентство Kazinform.

    Хасан Қасымбаевқа сот үкімі шықты
    кадр из видео

    — Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Апелляционные жалобы без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

    Напомним, 11 ноября 2025 года Талгарский районный суд признал Хасана Касымбаева виновным по статьям о похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговоры также были вынесены еще пяти фигурантам дела. 

    После оглашения приговора сторона защиты заявила о несогласии с решением суда и намерении его обжаловать. 

    Хасан Касымбаев был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство. 

    Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

    Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре. 

    Кто проходил обвиняемым вместе с Хасаном по делу, читайте по ссылке

    По материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов. Последний ранее давал показания в суде, заявив, что в 2021 году был похищен и избит. 

    Теги:
    Суды Алматинская область Алматы ОПГ Апелляция
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум