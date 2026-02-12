Дело Хасана Касымбаева: апелляция оставила приговор без изменений

— Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Апелляционные жалобы без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

Напомним, 11 ноября 2025 года Талгарский районный суд признал Хасана Касымбаева виновным по статьям о похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговоры также были вынесены еще пяти фигурантам дела.

После оглашения приговора сторона защиты заявила о несогласии с решением суда и намерении его обжаловать.

Хасан Касымбаев был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.

По материалам следствия, обвинения были предъявлены по двум эпизодам, в которых потерпевшими признаны предприниматель Арипжан Тажиев и фитнес-тренер Арман Алимов. Последний ранее давал показания в суде, заявив, что в 2021 году был похищен и избит.