Дело 12 сотрудников КУИС перенаправлено в Атбасарский районный суд

У сторон по делу есть 15 суток на обжалование решения судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области Дархана Бейсова, который направил дело по подсудности в Атбасарский район, передает корреспондент агентства Kazinform.

На очередном заседании по громкому делу 12 сотрудников КУИС, изначально обвиняемых в пытках, снова произошла переквалификация статьи. Первоначально сотрудники КУИС предстали перед судом по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч.3 ст. 146 УК РК — «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки». Подсудимые дважды были оправданы по этой статье присяжными заседателями, однако прокуратура области всякий раз подавала протест, ссылаясь на ряд нарушений. На последнем судебном заседании государственным обвинителем подсудимым было предъявлено новое обвинение, согласно которому им вменялось совершение уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1, 2 ч.4 ст. 362 УК РК — «Превышение власти или должностных полномочий». Однако 4 мая гособвинитель в очередной раз заявил об изменении обвинения. В предъявляемой статье произошло изменение части: теперь обвинение 12 сотрудникам КУИС предъявляется по ч.1. ст 362 УК РК.

Открывая судебное заседание, судья поинтересовался у подсудимого, который привлек внимание на прошлом заседании тем, что пытался порезать себе руку, о причине произошедшего. При этом он подчеркнул: если подобные нарушения повторятся еще раз, мера пресечения в отношении подсудимого будет изменена на содержание под стражей. Судья расценил такое поведение как давление, воспрепятствование осуществлению правосудия и неуважение к суду.

Адвокат потерпевшего пояснил его позицию: вот уже три года идут суды, от которых устали подсудимые и их родственники. Они не могут работать, оплачивать кредиты, имеют долги. В данном случае действие подсудимого было направлено не на суд, это был протест в сторону прокуратуры.

— Мы считаем, что статья изменена, чтобы исключить участие присяжных. На протяжении 2 лет и 8 месяцев говорили о пытках, и теперь появляется ст. 362 — идет послабление, чтобы исключить присяжных. Это позиция подсудимых, — отметил адвокат.

Впрочем, недовольство сменой статьи высказали и потерпевшие, которые выступали онлайн — из своих колоний. На сегодняшний день потерпевшим признан 41 человек. Часть из них за время судов вышла на свободу, кто-то даже умер.

— Там не просто шли мимо и превысили полномочия. Там была подготовка. Отключили камеры, заранее распределили роли, и это как раз пытки. Два года я поддерживал обвинения, и что теперь? — заявил один из потерпевших.

Потерпевшие подчеркивали нарушение их прав, выразившееся в пытках. Большинство просили суд оставить ст. 146, но при этом прибавить еще и ст. 362 УК РК.

Один из потерпевших осужденных даже потребовал отвод прокурору.

— Он не увидел применение спецсредств, как меня избивали дубинкой, как меня пытали, — возмутился он.

Однако действия потерпевшего были расценены как неуважение к суду и гособвинителю, ведь мужчина назвал суд «цирком», а прокурора — «купившим диплом в метро».

В зале суда подсудимые получили на руки новый обвинительный акт по ч. 1 ст. 362 УК РК от 29 апреля. Озвучивая обвинительный приговор, прокурор в очередной раз вспомнил, как заранее планировали действия подсудимые. Узнав, что в их колонию прибывают осужденные, которые могут ослабить, нарушить режим, они, по мнению гособвинителя, действовали по сговору. Заключенные подвергались избиению, их заставляли приседать голыми, били по голове и пяткам, запугивали сексуальным насилием, ставили в позу ласточки, заставляли кричать доклад и т. д. В частности, за отказ мыть внутреннюю часть унитаза без спецсредств осужденный подвергался таким действиям: его клали на пол, несколько человек держали за руки и ноги, а один наносил удары по ягодицам.

По новой статье прокурор попросил суд отправить дело по месту подсудности — в Атбасарский районный суд.

Тем временем сторона защиты настаивала на том, чтобы ей дали три дня для ознакомления с новым обвинительным актом. Однако суд постановил: уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС направить по подсудности в Атбасарский районный суд для рассмотрения по существу без участия присяжных заседателей. На обжалования решения у сторон есть 15 суток.

Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были освобождены от занимаемых должностей.

В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели. Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных.

Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения. Позже присяжные в очередной раз оправдали 12 сотрудников КУИС.

Прокуратура вновь внесла протест на оправдательный приговор 12 сотрудникам КУИС в Акмолинской области.

Облсуд отменил оправдательный приговор в отношении 12 сотрудников КУИС. Дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Позже стало известно, что подсудимым предъявлено обвинение по новой статье.