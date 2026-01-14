РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:41, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Прокуратура вновь внесла протест на оправдательный приговор 12 сотрудникам КУИС в Акмолинской области

    Как уточнили в прокуратуре Акмолинской области, протест на второй оправдательный приговор в отношении 12 сотрудников КУИС, обвиняемых в применении пыток, был внесен 6 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы прокуратурасы «Orda» сайтының бас редакторына ескерту жасады
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    — Приговор не вступил в законную силу. По делу внесено апелляционное ходатайство, дело находится на стадии направления в апелляционную инстанцию, — поделились в ведомстве. 

    Также в прокуратуре отметили, что протест был внесен ввиду допущенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при формировании присяжных заседателей.

    Дело в отношении 12 подозреваемых сотрудников КУИС рассматривалось специализированным межрайонным уголовным судом Акмолинской области с участием присяжных заседателей. Органами уголовного преследования они обвинялись в применении недозволенных методов воздействия к осужденным, отбывающим наказание в учреждении города Атбасар. Действия подсудимых квалифицировались по пункту 1 части 3 статьи 146 УК РК («Пытки»).

    Ранее сообщалось, что присяжные второй раз оправдали 12 сотрудников КУИС по делу о пытках в Акмолинской области. 

    В 2023 году, в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были представлены к отстранению от занимаемых должностей. 

    В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в первый раз. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели.  Однако прокуратура опротестовала решение суда. 

    Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен.  Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

    Позже заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жусип озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии — настаивать на вынесении обвинительного вердикта. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
