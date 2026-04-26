Дело 12 сотрудников КУИС: подсудимым предъявлено обвинение по новой статье 

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, в производстве СМУС вновь находится уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч.3 ст. 146 УК РК — «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки». Однако в ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем всем подсудимым было предъявлено новое обвинение, согласно которому им вменяется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1, 2 ч.4 ст. 362 УК РК — «Превышение власти или должностных полномочий».

Для вручения подсудимым нового обвинительного акта суд объявил перерыв до 4 мая 2026 года.

— После оглашения нового обвинительного акта подсудимый Ж. неустановленным предметом нанес небольшие порезы в области кисти руки. Ему оказана первая медицинская помощь, вызванная судом. После осмотра врачом подсудимый отпущен домой (подсудимый находится под подпиской о невыезде), его состоянию здоровья ничто не угрожает, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были освобождены от занимаемых должностей.

В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели. Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных.

Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

Позже присяжные в очередной раз оправдали 12 сотрудников КУИС.

Прокуратура вновь внесла протест на оправдательный приговор 12 сотрудникам КУИС в Акмолинской области.

Облсуд отменил оправдательный приговор в отношении 12 сотрудников КУИС. Дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.