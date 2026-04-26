РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Дело 12 сотрудников КУИС: подсудимым предъявлено обвинение по новой статье

    В Кокшетау началось очередное рассмотрение уголовного дела в отношении 12 сотрудников КУИС, дважды оправданных присяжными заседателями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, в производстве СМУС вновь находится уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч.3 ст. 146 УК РК — «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки». Однако в ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем всем подсудимым было предъявлено новое обвинение, согласно которому им вменяется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1, 2 ч.4 ст. 362 УК РК — «Превышение власти или должностных полномочий». 

    Для вручения подсудимым нового обвинительного акта суд объявил перерыв до 4 мая 2026 года.

    — После оглашения нового обвинительного акта подсудимый Ж. неустановленным предметом нанес небольшие порезы в области кисти руки. Ему оказана первая медицинская помощь, вызванная судом. После осмотра врачом подсудимый отпущен домой (подсудимый находится под подпиской о невыезде), его состоянию здоровья ничто не угрожает, — сообщили в ведомстве. 

    Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были освобождены от занимаемых должностей.

    В феврале 2025 года 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели. Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных. 

    Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения. 

    Позже присяжные в очередной раз оправдали 12 сотрудников КУИС. 

    Прокуратура вновь внесла протест на оправдательный приговор 12 сотрудникам КУИС в Акмолинской области. 

    Облсуд отменил оправдательный приговор в отношении 12 сотрудников КУИС. Дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. 

    Теги:
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают