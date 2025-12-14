Дефицит жилья: в Таразе очереди на квартиры опережают темпы строительства

В настоящее время в городе в очереди на получение жилья зарегистрированы 30 468 человек, а еще в прошлом году в очереди стояли 23 724 человека. Для сравнения, прошлом году рост составил всего 864 человека (в 2023 году в очереди стояли 22 860 человек).

В акимате признают, что это является одной из актаульных социальных проблем. В связи с этим в городе ведутся масштабные строительные работы по решению жилищного вопроса.

– В текущем году на территории города за счет бюджета осуществляется строительство 48 многоквартирных жилых домов, – отметил аким города Бахытжан Орынбеков.

Кроме многоквартирных, для этих целей строят еще и обычные дома в частном секторе. Так, сейчас:

В микрорайоне «Шапағат» ведется строительство 16 домов, из них 12 введены в эксплуатацию, оставшиеся четыре обещают завершить до конца года.

В микрорайоне «Ұлы дала» строятся 22 дома, 10 из них уже приняты в эксплуатацию.

В микрорайоне «Балауса» продолжается строительство 22 многоквартирных домов.

Также местные исполнительные органы отмечают, что в 2024 году для социально уязвимых слоев населения приобрели 669 квартир на сумму 9,9 млрд тенге. В этом году на эти же цели выделили 3,8 млрд тенге и на сегодняшний день приобрели 228 квартир, еще 32 планируют выкупить до конца года.

В акимате подчеркивают, что проблему удается решать поэтапно, однако темпы постановки граждан в очередь пока опережают ввод нового жилья.

