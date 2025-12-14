РУ
    04:32, 14 Декабрь 2025

    Дефицит жилья: в Таразе очереди на квартиры опережают темпы строительства

    Несмотря на то, что за текущий год ряд граждан получили ключи от своих квартир, очередь выросла на 6744 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жилищный дефицит: в Таразе очереди на квартиры опережают темпы строительства
    Фото: freepik

    В настоящее время в городе в очереди на получение жилья зарегистрированы 30 468 человек, а еще в прошлом году в очереди стояли 23 724 человека. Для сравнения, прошлом году рост составил всего 864 человека (в 2023 году в очереди стояли 22 860 человек).

    В акимате признают, что это является одной из актаульных социальных проблем. В связи с этим в городе ведутся масштабные строительные работы по решению жилищного вопроса.

    – В текущем году на территории города за счет бюджета осуществляется строительство 48 многоквартирных жилых домов, – отметил аким города Бахытжан Орынбеков.

    Кроме многоквартирных, для этих целей строят еще и обычные дома в частном секторе. Так, сейчас:

    • В микрорайоне «Шапағат» ведется строительство 16 домов, из них 12 введены в эксплуатацию, оставшиеся четыре обещают завершить до конца года.
    • В микрорайоне «Ұлы дала» строятся 22 дома, 10 из них уже приняты в эксплуатацию.
    • В микрорайоне «Балауса» продолжается строительство 22 многоквартирных домов.

    Также местные исполнительные органы отмечают, что в 2024 году для социально уязвимых слоев населения приобрели 669 квартир на сумму 9,9 млрд тенге. В этом году на эти же цели выделили 3,8 млрд тенге и на сегодняшний день приобрели 228 квартир, еще 32 планируют выкупить до конца года.

    В акимате подчеркивают, что проблему удается решать поэтапно, однако темпы постановки граждан в очередь пока опережают ввод нового жилья.

    Ранее мы рассказывали, какие решения жилищной проблемы предлагают в Таразе. Женщина пропала из очереди на жилье из-за ошибки специалиста в Таразе.

