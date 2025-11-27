Женщина пропала из очереди на жилье из-за ошибки специалиста в Таразе

Как выяснилось в суде, женщина стояла в очереди на жилье с 2010 года как работник бюджетной организации. После развода в 2018 году ее должны были перевести в категорию «Неполная семья» и сохранить дату постановки. Решение жилищной комиссии тогда приняли, но изменения в KEZEKTE.KZ так и не внесли.

Фактически она выпала из очереди и начала числиться только с даты, указанной системой, что отодвинуло ее место на несколько лет. Позже выяснилось, что корректировка просто не была выполнена ответственным сотрудником, которого впоследствии привлекли к дисциплинарной ответственности.

Разбираясь в обстоятельствах, суд указал, что женщина должна была оставаться в очереди с 2018 года — именно с момента изменения ее статуса. Поэтому ей вернули место с правильной датой и закрепили категорию «Неполная семья».

