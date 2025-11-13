Отбасы банк выдаст 1550 квартир: что нужно сделать очередникам

Уже 9 областных акиматов передали банку 1 550 квартир. В итоге скоро новоселье смогут отметить казахстанцы, стоящие в очереди на жилье в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областях, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай.

При распределении арендного жилья учитывается дата постановки на учет, приоритетность категорий и доход очередника. По правилам, если в семье три и более человек, то их доход на одного члена семьи не должен быть выше 92 456 (2 ПМ). Если в семье не более двух человек, то доход на каждого не должен быть выше 161 798 тенге (3,5 ПМ).

Все эти сведения по очередникам Отбасы банк получает из государственных баз данных. Это удобно для граждан – не нужно собирать справки, копировать их и приносить в отделения или прикладывать на портале. Но чтобы Отбасы банк смог оперативно проверить данные и справедливо распределять жилье, очередникам необходимо подписать согласие на сбор и обработку персональных данных.

Это нужно сделать в личном кабинете на портале orken.otbasybank.kz. Для этого следует произвести следующие шаги:

Открыть на компьютере браузер (Google Chrome, Safari) и набрать в панели поиска URL сайта https://orken.otbasybank.kz/;

Авторизоваться. Для этого нужно щелкнуть кнопку «Войти» в верхнем правом углу на главной странице сайта. Для авторизации понадобится ЭЦП;

Авторизовавшись в личном кабинете на странице orken.otbasybank.kz всплывет окно «Согласие на сбор и обработку данных». Также там будет информация о целях использования данных. После ознакомления с информацией нужно поставить (обязательно) галочку во флажке «ДА, Я ознакомлен(а) с заявлением». Это в свою очередь активирует кнопку «Подписать с ЭЦП».

Далее нужно подписать согласие, щёлкнув на кнопку «Подписать ЭЦП».

Также гражданам необходимо обновить свой номер мобильного телефона в базе мобильных граждан. Это можно сделать на портале egov.kz.

Если очередник на жилье не даст согласие на сбор и обработку персональных данных и не обновит номер мобильного телефона, то он не сможет получить арендное жилье или приобрести квартиру по льготной ставке 2% (ГЭСВ от 2,0% до 2,1%) и 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,8%). Тогда положенное ему жилье перейдет другому очереднику.

Сейчас из 642 281 очередников, которые перешли от акиматов (с базы Kezekte.kz) в Отбасы банк, своё согласие на обработку данных дали всего 84 338 человек - это только 13%. Из-за этого автоматическая система не может полноценно проверять информацию о нуждающихся и процесс распределения жилья замедляется.

Недавний пилотный запуск распределения жилья в одном из регионов это наглядно показал. Тогда для распределения акимат предоставил 261 квартиру. Среди очередников распределили 215 квартр. Из них только 19 человек дали согласие на сбор и обработку персональных данных на платформе orken.otbasybank.kz. Сейчас они находятся на этапе заключения договоров аренды.

По остальным 196 очередникам банк ожидает согласие. Оставшиеся свободные квартиры будут распределены в ходе следующего этапа.

Чтобы ускорить распределение жилья, Отбасы банк просит очередников, ранее состоящих в очереди Kezekte.kz как можно быстрее предоставить согласие на сбор и обработку персональных данных на портале orken.otbasybank.kz, обновить свой номер телефона в базе мобильных граждан. Это позволит быстрее продвигать очередь вперёд, а значит приблизить новоселье для тысячи казахстанцев, стоящих в очереди на жилье.

Ранее в Отбасы банке сообщили, что никакие ограничения на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий не рассматриваются.