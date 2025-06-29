Какие решения жилищной проблемы предлагают в Таразе

По данным акимата Тараза, в настоящее время в очереди на получение квартир состоят более 22 тысяч граждан. Для решения этого вопроса в городе реализуются крупные строительные проекты.

В микрорайоне Сәулет в 2024 году начали строительство 16 многоквартирных домов. 12 уже введены в эксплуатацию, строительство оставшихся четырех продолжается. В микрорайоне Ұлы дала уже закончили строительство 12 из 34 обещанных для очередников домов, остальные 22 находятся на стадии возведения. В микрорайоне Әулиеата одновременно строятся еще 22 многоквартирных жилых дома.

Кроме того, по сообщению акимата завершена разработка проектно-сметной документации на строительство 66 дополнительных домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, заявка направлена в республиканский бюджет. Строительство 30 из них планируется начать уже в этом году.

В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы в 2024 году для социально уязвимых категорий граждан было приобретено 669 квартир на сумму 9,9 млрд тенге. Из них 162 квартиры на 2,1 млрд тенге — за счет средств республиканского бюджета. В 2025 году обещают приобрести еще 140 квартир на сумму 1,9 млрд тенге.

Параллельно ведется работа по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства. С 2005 по 2025 годы в очереди на получение участков собрались 130 479 человек. Для этих целей недавно в государственную собственность возвращены три крупных земельных массива общей площадью 564,6 га: 312 га в районе улицы Аскарова, 126 га в массиве «Хамукат» и 126,6 га в «Карасае». Участки изъяты у 16 крестьянских хозяйств. В настоящее время продолжаются мероприятия по подведению инфраструктуры и дальнейшему распределению участков очередникам.

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