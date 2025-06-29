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    23:04, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие решения жилищной проблемы предлагают в Таразе

    Очередникам строят дома в новых микрорайонах, приобретают квартиры на вторичном рынке и выделяют участки под ИЖС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жилье
    Фото: freepik

    По данным акимата Тараза, в настоящее время в очереди на получение квартир состоят более 22 тысяч граждан. Для решения этого вопроса в городе реализуются крупные строительные проекты.

    В микрорайоне Сәулет в 2024 году начали строительство 16 многоквартирных домов. 12 уже введены в эксплуатацию, строительство оставшихся четырех продолжается. В микрорайоне Ұлы дала уже закончили строительство 12 из 34 обещанных для очередников домов, остальные 22 находятся на стадии возведения. В микрорайоне Әулиеата одновременно строятся еще 22 многоквартирных жилых дома.

    Кроме того, по сообщению акимата завершена разработка проектно-сметной документации на строительство 66 дополнительных домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, заявка направлена в республиканский бюджет. Строительство 30 из них планируется начать уже в этом году.

    В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы в 2024 году для социально уязвимых категорий граждан было приобретено 669 квартир на сумму 9,9 млрд тенге. Из них 162 квартиры на 2,1 млрд тенге — за счет средств республиканского бюджета. В 2025 году обещают приобрести еще 140 квартир на сумму 1,9 млрд тенге.

    Параллельно ведется работа по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства. С 2005 по 2025 годы в очереди на получение участков собрались 130 479 человек. Для этих целей недавно в государственную собственность возвращены три крупных земельных массива общей площадью 564,6 га: 312 га в районе улицы Аскарова, 126 га в массиве «Хамукат» и 126,6 га в «Карасае». Участки изъяты у 16 крестьянских хозяйств. В настоящее время продолжаются мероприятия по подведению инфраструктуры и дальнейшему распределению участков очередникам.

    Ранее мы рассказывали, где в Казахстане очередь на жилье движется быстрее.

    Как казахстанцы могут улучшить жилищные условия с помощью государства — читайте по ссылке здесь.

    Теги:
    Очередь на жилье Жилье Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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