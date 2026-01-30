Danone отзывает детское питание в Германии из-за обнаружения токсичного вещества

Отзыву подлежат некоторые партии Aptamil, произведенные в период с мая по август 2025 года.

Как сообщает Reuters, в детском питании обнаружен церулид — токсин, вырабатываемый бактерией Bacillus cereus. Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что он был найден в одном из ингредиентов от поставщика из Китая.

На прошлой неделе Danone сообщила об отзыве определенных партий детских молочных смесей на целевых рынках. Она не уточнила, какие именно марки или страны затронуты, а также объем продукции, но подчеркнула, что считает свою продукцию безопасной и соответствующей всем применимым нормам безопасности.

На фоне этих событий за последние две недели акции компании упали почти на 13%.

Напомним, в начале января Nestle заявила об отзыве некоторых партий детского питания из-за потенциального риска наличия цереулида, который может вызывать тошноту и рвоту.

Позднее из-за схожих опасений была отозвана продукция французского производителя Lactalis.

Ранее сообщалось, что Nestlе отзывает ограниченное количество детского питания в Казахстане.

Мы также писали о том, что в Нидерландах несколько младенцев отравились из-за детской смеси производства Nestle.