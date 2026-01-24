РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:47, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Несколько младенцев отравились из-за детской смеси в Нидерландах

    В Нидерландах произошли как минимум четыре случая ухудшения здоровья младенцев, предположительно связанных с употреблением детского питания производства Nestle, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Несколько младенцев отравились из-за детской смеси в Нидерландах
    Фото: nltimes.nl

    Как сообщает телеканал RTL, четверо родителей обратились к врачам с жалобами на то, что у их детей появились симптомы, такие как рвота и диарея, после кормления продукцией Nestle.

    При этом подчеркивается, что окончательно подтвердить связь между заболеванием и конкретным продуктом пока не удалось.

    Независимая потребительская организация Foodwatch заявила, что получила множество обращений от обеспокоенных родителей из разных стран Европы.

    Один из примеров — случай жителя Нидерландов, чей сын почувствовал недомогание вскоре после начала употребления молочной смеси от Nestle. По словам отца, у ребенка началась диарея, возникла слабость и пропал аппетит. Врачи предположили заражение бактерией Bacillus cereus, известной своей способностью вырабатывать токсины, вызывающие пищевые отравления.

    Именно обнаружение следов этой бактерии в некоторых образцах детских смесей послужило причиной масштабного отзыва продукции, инициированного Nestle.

    Представители компании выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнули, что безопасность продукции является для них первостепенной задачей.

    Ранее сообщалось, что Nestle, Danone и Lactalis отзывают молочные смеси из-за токсинов. 

    Нидерланды Младенцы Мировые новости
