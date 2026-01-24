Несколько младенцев отравились из-за детской смеси в Нидерландах

Как сообщает телеканал RTL, четверо родителей обратились к врачам с жалобами на то, что у их детей появились симптомы, такие как рвота и диарея, после кормления продукцией Nestle.

При этом подчеркивается, что окончательно подтвердить связь между заболеванием и конкретным продуктом пока не удалось.

Независимая потребительская организация Foodwatch заявила, что получила множество обращений от обеспокоенных родителей из разных стран Европы.

Один из примеров — случай жителя Нидерландов, чей сын почувствовал недомогание вскоре после начала употребления молочной смеси от Nestle. По словам отца, у ребенка началась диарея, возникла слабость и пропал аппетит. Врачи предположили заражение бактерией Bacillus cereus, известной своей способностью вырабатывать токсины, вызывающие пищевые отравления.

Именно обнаружение следов этой бактерии в некоторых образцах детских смесей послужило причиной масштабного отзыва продукции, инициированного Nestle.

Представители компании выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнули, что безопасность продукции является для них первостепенной задачей.

Ранее сообщалось, что Nestle, Danone и Lactalis отзывают молочные смеси из-за токсинов.