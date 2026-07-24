Данные 611 педагогов Восточно-Казахстанской области оказались в открытом доступе

В Уланском районе ВКО прокуроры пресекли утечку персональных данных более 600 педагогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратурой Уланского района ВКО в ходе проведения анализа соблюдения законодательства о персональных данных и их защите выявлены нарушения в деятельности местных организаций образования.

Установлено, что при публикации объявлений о закупках услуг по проведению обязательных медосмотров школы и детские сады района прикрепляли к документации развернутые списки своих сотрудников на портале госзакупок.

В открытом доступе для неограниченного круга лиц оказались полные анкетные данные (ФИО и ИИН), занимаемые должности, адреса проживания и личные контактные номера телефонов, что создавало прямые риски распространения конфиденциальной информации.

По результатам внесенного прокуратурой района акта надзора нарушения полностью устранены, незаконно опубликованные сведения 611 работников удалены из публичного доступа. Виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности.

Прокуратура ВКО напоминает: за незаконный сбор, обработку или распространение персональных данных законодательством Республики Казахстан предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность.

Ранее персональные данные почти двух тысяч акмолинских землепользователей оказались в открытом доступе.