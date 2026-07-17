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    Персональные данные почти двух тысяч акмолинских землепользователей оказались в открытом доступе

    Прокуратура района Биржан сал добилась отмены решения районного маслихата, которым в открытом доступе были размещены персональные данные почти 2 тыс. землепользователей, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

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    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Как сообщили в надзорном органе, в ходе анализа было установлено, что решением маслихата района Биржан сал от 25 декабря 2024 года № С-18/3 был утвержден План по управлению пастбищами и их использованию.

    При этом в открытом доступе оказались персональные данные почти 2 000 землепользователей, включая фамилии, имена и отчества, ИИН, БИН, а также сведения о принадлежащих им земельных участках с указанием кадастровых номеров и площадей пастбищ.

    В прокуратуре отметили, что размещение такой информации противоречит статье 21 Конституции Республики Казахстан, Закону «О персональных данных и их защите» и создает риск неправомерного использования сведений, в том числе в мошеннических целях.

    По протесту прокуратуры решение маслихата было отменено, что позволило защитить конституционные права значительного числа граждан.

    В надзорном органе подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению нарушений, затрагивающих права и законные интересы граждан, будет продолжена.

    Как сообщалось ранее, информацию о возможной утечке данных 4,2 млн пользователей Daryn.online проверяют в Казахстане.

    Земля Регионы Прокуратура Утечка данных Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор