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    Информацию о возможной утечке данных 4,2 млн пользователей Daryn.online проверяют в Казахстане

    Комитет по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК проверяет информацию о возможной утечке данных 4,2 млн пользователей образовательной платформы Daryn.online, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утечка данных
    Фото: pixabay

    Ранее о предполагаемом инциденте сообщили эксперты в сфере кибербезопасности ThreatMon.

     

    По их данным, на одном из форумов даркнета появилась публикация, в которой утверждается, что в открытый доступ попала база данных 4,2 млн пользователей одной из крупнейших образовательных онлайн-платформ Казахстана Daryn.online.

    В предполагаемой утечке могут содержаться персональные данные учащихся, преподавателей и администраторов платформы. Среди якобы скомпрометированной информации:

    • имена и фамилии пользователей;
    • номера телефонов и адреса электронной почты;
    • индивидуальные идентификационные номера (ИИН);
    • даты рождения и пол;
    • роли пользователей (ученик, учитель, администратор);
    • учебные показатели (оценки, рейтинги, количество проведенных уроков);
    • последние известные IP-адреса.

    Эксперты отмечают, что если информация об утечке подтвердится, компрометация миллионов записей, включая данные несовершеннолетних пользователей и учетные записи преподавателей, может создать серьезные риски для конфиденциальности, а также повысить вероятность фишинговых атак и использования похищенных учетных данных для несанкционированного доступа к другим сервисам.

    На момент публикации информация о предполагаемой утечке не была независимо подтверждена ни представителями Daryn.online, ни специалистами по кибербезопасности.

    При этом в Министерстве ИИ сообщили агентству Kazinform, что Комитет по информационной безопасности уже изучает опубликованную информацию.

    Напомним, в июне 2025 года в сети произошла масштабная утечка персональных данных 16 млн казахстанцев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также ранее высказывалось предположение о возможных источниках утечки.

    Утечка данных Министерство ИИ и цифрового развития РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор