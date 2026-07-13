Информацию о возможной утечке данных 4,2 млн пользователей Daryn.online проверяют в Казахстане

Комитет по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК проверяет информацию о возможной утечке данных 4,2 млн пользователей образовательной платформы Daryn.online, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее о предполагаемом инциденте сообщили эксперты в сфере кибербезопасности ThreatMon.

🚨Alleged https://t.co/DkVkhO01QI Breach Exposes 4.2M Kazakh User Records



A darkweb forum post claims the exposure of 4.2 million user records from https://t.co/1ohMvvZWkS, a prominent educational platform in Kazakhstan. The listing, posted on an underground forum, alleges that… pic.twitter.com/WjrcSnfSpJ — ThreatMon (@MonThreat) July 13, 2026

По их данным, на одном из форумов даркнета появилась публикация, в которой утверждается, что в открытый доступ попала база данных 4,2 млн пользователей одной из крупнейших образовательных онлайн-платформ Казахстана Daryn.online.

В предполагаемой утечке могут содержаться персональные данные учащихся, преподавателей и администраторов платформы. Среди якобы скомпрометированной информации:

имена и фамилии пользователей;

номера телефонов и адреса электронной почты;

индивидуальные идентификационные номера (ИИН);

даты рождения и пол;

роли пользователей (ученик, учитель, администратор);

учебные показатели (оценки, рейтинги, количество проведенных уроков);

последние известные IP-адреса.

Эксперты отмечают, что если информация об утечке подтвердится, компрометация миллионов записей, включая данные несовершеннолетних пользователей и учетные записи преподавателей, может создать серьезные риски для конфиденциальности, а также повысить вероятность фишинговых атак и использования похищенных учетных данных для несанкционированного доступа к другим сервисам.

На момент публикации информация о предполагаемой утечке не была независимо подтверждена ни представителями Daryn.online, ни специалистами по кибербезопасности.

При этом в Министерстве ИИ сообщили агентству Kazinform, что Комитет по информационной безопасности уже изучает опубликованную информацию.

Напомним, в июне 2025 года в сети произошла масштабная утечка персональных данных 16 млн казахстанцев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также ранее высказывалось предположение о возможных источниках утечки.