Дания запретила полеты гражданских дронов

В воскресенье, 28 сентября, министерство транспорта в Копенгагене сообщило, что эта мера вводится в связи с проведением 1 октября в столице Дании саммита ЕС. Запрет будет действовать круглосуточно с 29 сентября вплоть до 3 октября.

По словам датского министра транспорта Томаса Даниэльсена, нельзя допустить, чтобы дроны создавали неопределенность и дестабилизировали общество. Он подчеркнул, что в связи с организацией саммита ЕС особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что неопознанные дроны снова были замечены над Данией всего через несколько дней после того, как в понедельник из-за беспилотников были закрыты главные аэропорты страны.