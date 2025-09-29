РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:00, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дания запретила полеты гражданских дронов

    Власти Дании объявили о временном запрете полетов гражданских дронов по всей стране после замеченных неизвестных беспилотников над аэропортами, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Полиция Дании
    Фото: wikipedia

    В воскресенье, 28 сентября, министерство транспорта в Копенгагене сообщило, что эта мера вводится в связи с проведением 1 октября в столице Дании саммита ЕС. Запрет будет действовать круглосуточно с 29 сентября вплоть до 3 октября.

    По словам датского министра транспорта Томаса Даниэльсена, нельзя допустить, чтобы дроны создавали неопределенность и дестабилизировали общество. Он подчеркнул, что в связи с организацией саммита ЕС особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности.

    Ранее сообщалось, что неопознанные дроны снова были замечены над Данией всего через несколько дней после того, как в понедельник из-за беспилотников были закрыты главные аэропорты страны.

    Теги:
    Беспилотники Дания Европа ЕС Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
