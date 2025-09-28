Над военными объектами Дании заметили дроны

Как сообщают датские вооруженные силы, беспилотники были замечены вблизи одного из крупнейших военных объектов страны. Военные не уточнили, где именно были замечены дроны, но полиция утверждает, что они были замечены вблизи авиабазы Каруп на западе Дании.

Недавние инциденты привели к закрытию нескольких аэропортов по всей стране. Самый крупный и загруженный аэропорт Копенгагена закрылся в понедельник на несколько часов после того, как в его воздушном пространстве было замечено несколько беспилотников.

Около полудюжины других аэропортов, как гражданских, так и военных, также были временно ограничены и закрыты в последующие дни после аналогичных наблюдений за беспилотниками.

Власти Дании назвали эти инциденты «гибридными атаками». Премьер-министр Метте Фредериксен заявила в четверг, что атаки в понедельник стали «самым серьезным нападением на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день».