Cофья Самоделкина стартовала на последнем перед Олимпиадой турнире

За свое выступление в короткой программе в Пекине 18-летняя Самоделкина удостоилась от судей 62,29 балла и заняла в итоговом протоколе девятое место.

Лидерами соревнований после короткой программы стали три спортсменки из Японии. Ами Накаи заработала 73,83 балла, Юна Аоки 71,41 балла и Моне Чиба – 68,07.

18-летняя казахстанка Амина Ирматова, также принимающая участие в чемпионате четырех континентов, заработала 42,4 балла и заняла предпоследнее 21 место в турнире одиночниц.

23 января Самоделкиной и Ирматовой предстоит продемонстрировать судьям произвольную программу.

Отметим, что Софья Самоделкина является обладательницей лицензии на участие в зимних Олимпийских играх в Милане.

Еще один обладатель лицензии из Казахстана в фигурном катании Михаил Шайдоров также выступит на чемпионате четырех континентов в Пекине.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и ряде других городов северной Италии с 6 по 22 февраля.

Что сейчас происходит в Милане накануне старта главного события четырехлетия, рассказала и показала студентка из Казахстана. Также известен полный график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026 и точное количество участников Олимпиады-2026 от Казахстана.