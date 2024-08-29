Что произошло на Ближнем Востоке 28 августа. Сводка новостей

В материале корреспондента агентства Kazinform - события, произошедшие в среду 28 августа на Ближнем Востоке вокруг войны в секторе Газа и региональной напряженностью между Ираном и Израилем.

Девять палестинцев погибли в ходе крупнейшей операции Израиля на Западном берегу. Армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции в Дженине и Тулькарме на севере Западного берега. В ЦАХАЛ заявили, что армия приступила к крупной антитеррористической операции после неудавшегося теракта в Тель-Авиве 18 августа.

Армия обороны Израиля ожидает, что масштабная операция на Западном берегу продлится несколько дней

ХАМАС призвал силы безопасности Палестинской администрации на Западном берегу восстать против Израиля и «присоединиться к священной битве нашего народа».

Президент Палестины Махмуд Аббас прервал свой государственный визит в Саудовскую Аравию после начала широкомасштабной операции Армии обороны Израиля на Западном берегу, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Представитель администрации президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что эскалация Израилем войны на оккупированном Западном берегу в городах, деревнях и лагерях Дженин, Тулькарм, Тубас, а также война в секторе Газа приведут к «ужасным и опасным» результатам.

В свою очередь ООН предупреждает, что операция Армии обороны Израиля на Западном берегу может ухудшить «катастрофическую ситуацию».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к перемещению палестинцев из северных районов оккупированного Западного берега, сравнив ситуацию с войной страны в секторе Газа.

Ливанские и арабские СМИ сообщили об ударе израильского беспилотника по автомобилю на шоссе Бейрут-Дамаск недалеко от границы Ливана и Сирии.

В результате удара погиб один член группировки «Хезболла» и три члена союзной палестинской группировки «Исламский джихад».

ЦАХАЛ взял на себя ответственность за удар.

Десятки бывших заложников, родственников заложников и другие жертвы нападения ХАМАС 7 октября не хотят, чтобы их имена и изображения использовались на правительственной церемонии, которая запланирована в ознаменование годовщины со дня бойни 7 октября. Они написали письмо, адресованное правительству Израиля и возмущены планами правительства по проведению мероприятия.

Фото: Армия обороны Израиля

Семьи жертв, убитых группировкой ХАМАС на музыкальном фестивале Supernova 7 октября, планируют собственный мемориал, сообщает израильский 13-й канал.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что число погибших в ходе войны в анклаве возросло до 40 534 человек. По данным министерства, за последние 24 часа в секторе Газа погибли 58 человек.

По данным Армии обороны Израиля, саперы разрушили трехкилометровый туннель ХАМАС, расположенный в районе коридора Нецарим в центральной части сектора Газа.

Колонна семей заложников покинула Тель-Авив и направилась к границе с сектором Газа, планируя утром в четверг обратиться к своим близким, находящимся в заложниках в секторе Газа с помощью громкоговорителей, установленных на кране. В колонне участвуют 300 автомобилей.

Фото: Армия обороны Израиля

Фото: Колонна автомобилей покидает площадь Заложников в Тель-Авиве и направляется к границе с Газой 28 августа 2024 г. // источник: Форум заложников и пропавших без вести семей / The Times of Israel

Администрация Байдена ввела шестой пакет санкций против израильских поселенческих организации «Ха-Шомер Йош» («Стражей Иудеи и Самарии») и Ицхака Леви Филанта, которые обвиняются в нападениях на палестинцев. В последнее время участились нападения со стороны израильских поселенцев на палестинские деревни на Западном берегу, которые сопровождаются насилием и убийствами.

Как сообщают израильские СМИ, полиция, находящаяся под контролем министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, отказывается бороться с этим явлением, в связи с чем несколько западных стран — во главе с США — начали вводить собственные санкции против израильских экстремистов.

Канцелярия премьер-министра Израиля в ответ опубликовала краткое заявление, в котором подвергло критике санкции США.

Заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн заявил, что судьба соглашения о прекращении огня в секторе Газа находится в руках лидера ХАМАС.

На данный момент международные посредники из США, Египта и Катара работают над достижением соглашения между Израилем и ХАМАС и предотвращением более масштабной региональной войны.

ООН утверждает, что гуманитарный автомобиль ООН подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля в секторе Газа. Никто из пострадавших в машине не пострадал.

Фото: Армия обороны Израиля

- Четко обозначенный гуманитарный автомобиль ООН, входящий в колонну, действия которой полностью координировались с Армией обороны Израиля, подвергся 10 обстрелам со стороны Армии обороны Израиля, в том числе пули попали в передние окна, — заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что двое находившихся в автомобиле не пострадали.

После инцидента Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) временно приостановила передвижение через сектор Газа.

Хуситы согласились разрешить буксировку целевого нефтяного танкера, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде.

Йеменские хуситы согласились пропустить буксиры и спасательные суда к поврежденному в Красном море нефтяному танкеру Sounion под греческим флагом. Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке утверждает, что группировка согласилась на временное перемирие.

Фото: Армия обороны Израиля

Между тем, представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам сообщил агентству Reuters, что временного перемирия нет, и группировка согласилась только после того, как несколько международных посредников связались с группировкой, чтобы разрешить буксировку танкера во избежание нанесения ущерба морской среде.