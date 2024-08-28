Что произошло на Ближнем Востоке 27 августа. Сводка новостей

В материале корреспондента агентства Kazinform - события, произошедшие во вторник, 27 августа, на Ближнем Востоке на фоне войны в секторе Газа и региональной напряженности между Ираном и Израилем.

Саудовская Аравия осудила крайне правого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира после того, как он высказался в поддержку строительства синагоги на территории комплекса Храмовой горы (Аль-Харам аш-Шариф) в Старом городе Иерусалима.

Фото: TimesofIsrael.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун дал интервью Reuters после возвращения из трехдневной поездки на Ближний Восток.

По словам высокопоставленного американского генерала, краткосрочный риск масштабной войны на Ближнем Востоке несколько снизился после того, как Израиль и ливанская «Хезболла» обменялись выстрелами без дальнейшей эскалации, однако Иран по-прежнему представляет значительную опасность, поскольку планирует нанести удар по Израилю.

Фото: страница в соцсети Х @GenCQBrownJr

Семьи заложников и их сторонники перекрывают шоссе Аялон в Тель-Авиве, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить соглашение об освобождении их близких.

Протестующие несли плакаты с надписями «Нет безрассудного соглашения, есть только отказ» и «Нетаньяху хоронит заложников».

נתיבי איילון דרום נחסמו כעת לתנועה ע"י בני משפחות החטופים ומוחים ממחאת הנשים. המפגינים קוראים "דורשים עסקה עכשיו! אין עסקה מופקרת, יש הפקרה". (קרדיט: דנור אהרון Danor Aharon ואביב אטלס) @N12News pic.twitter.com/TVW0kNSTVE — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) August 27, 2024

По сообщениям израильских СМИ, Халиль Зиаде, гражданин Израиля и палестинец по происхождению, был застрелен в ночь на вторник силами ЦАХАЛ в деревне Вади-Раххаль на Западном берегу. Палестинские СМИ идентифицируют его как 37-летнего Халиля Салема Халави. Кроме него, ранения получили еще три палестинца.

Как сообщает издание Ynet, израильские солдаты были направлены в этот район после получения сообщений о том, что в израильскую машину бросают камни. Израильские поселенцы также прибыли в деревню и вступили в столкновение с палестинцами. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что жертвы стали результатом «стрельбы поселенцев» в деревне. Армия обороны Израиля и полиция начали расследование убийства.

Chants during the farewell of Khalil Salem Ziada (37), a Palestinian man who was shot dead yesterday by Israeli settlers during a terror attack in Wadi Rahhal, south of Bethlehem in the occupied West Bank. pic.twitter.com/M1lrlcEKVR — The Cradle (@TheCradleMedia) August 27, 2024

В ответ на его убийство палестинская группировка ХАМАС призвала провести день «гнева и мобилизации» на Западном берегу.

Также сообщается, что пять человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Нур-Шамс недалеко от города Тулькарм на Западном берегу.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что распространение полиомиелита угрожает всем детям в секторе Газа.

The quick spread of polio threatens all children in Gaza, already weakened by displacement, deprivation & malnourishment.



I urge an immediate 3-day humanitarian ceasefire to enable vaccination by @WHO & @UNICEF – independent of wider negotiations.



Our humanity demands it. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2024

- Наша человечность требует этого, - заявил Боррель, призвав к немедленному трехдневному гуманитарному прекращению огня для проведения вакцинации.

Представители органов здравоохранения сектора Газа сообщили, что в результате израильских военных ударов по территории анклава погибли по меньшей мере 22 палестинца.

За последние дни Израиль отдал несколько распоряжений об эвакуации по всему сектору Газа — самое большое количество с начала 10-месячной войны, что вызвало возмущение палестинцев, Организации Объединенных Наций и должностных лиц по оказанию помощи из-за сокращения гуманитарных зон и отсутствия безопасных зон.

Министерство охраны окружающей среды Израиля поручило всем органам власти страны усилить меры по борьбе с комарами, переносящими вирус лихорадки Западного Нила, после того как они были обнаружены в ряде регионов страны.

По данным минздрава, на прошлой неделе число пациентов, у которых диагностирован вирус, возросло до 870. С начала вспышки в июне умерло в общей сложности 62 человека, у которых был диагностирован вирус. Сообщается, что инфицированные комары передают вирус Западного Нила людям. Вирус не передается от человека к человеку. Риск серьезного заболевания выше среди пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Правительство Йемена выпустило предупреждение о надвигающейся экологической катастрофе в Красном море, где греческий нефтяной танкер «Sounion» находится под угрозой взрыва или затопления из-за продолжающихся пожаров.

Ранее мы сообщали, что в Красном море третий день горит атакованный хуситами греческий танкер.

Израильские военные спасли израильского 52-летнего заложника Каида Фархана аль-Кади, который был в плену у палестинских группировок в секторе Газа. Заложник был освобожден из туннеля на юге сектора Газа в результате проведенной во вторник спасательной операции, вывезен в Израиль и доставлен в одну из больниц для дополнительных обследований.