Армия Израиля спасла заложника из туннеля в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили израильского заложника из туннеля на юге сектора Газа в результате проведенной во вторник спасательной операции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спасенным заложником оказался 52-летний Каид Фархан аль-Кади из бедуинской общины недалеко от южного города Рахат, который 7 октября работал охранником на упаковочной фабрике в кибуце Маген. Как сообщают израильские СМИ, заложник женат и является отцом 11 детей.

Аль-Кади был похищен членами ХАМАС из соседней общины Мивтахим. Он один из шести израильских арабов-бедуинов, похищенных в ходе нападения 7 октября.

Заложник был обнаружен внутри туннеля спецназом подразделения ВМС Израиля «Шайетет 13». Операцию возглавляли Южное командование ЦАХАЛ, агентство безопасности Шин Бет и 162-я дивизия ЦАХАЛ.

Военные описывают спасательную операцию как «сложную».

В Армии обороны Израиля добавили, что аль-Кади чувствует себя хорошо и сейчас находится в больнице для дополнительных обследований.

В ЦАХАЛ заявили, что на данном этапе более подробная информация не может быть опубликована «из-за вопросов безопасности наших заложников, безопасности наших сил и безопасности государства».

В настоящее время считается, что 104 из 251 заложника, похищенных ХАМАС 7 октября, остаются в Газе, включая тела 34 человек, гибель которых подтвердила Армия обороны Израиля.

ХАМАС освободила 105 мирных жителей во время недельного перемирия в конце ноября 2023 года, а до этого были освобождены четыре заложника. Восемь заложников были спасены израильскими войсками живыми. Также ранее были обнаружены тела 30 израильских заложников, включая троих, ошибочно убитых военными, когда они пытались сбежать от своих захватчиков.

Ранее в материале корреспондента агентства Kazinform — события, произошедшие в понедельник, 26 августа, на Ближнем Востоке на фоне войны в секторе Газа и региональной напряженности между Ираном и Израилем.