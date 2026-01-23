Что происходит на месторождении Тенгиз

Согласно информации, опубликованной в приложении Air.kz 19 января в 09:00, содержание сероводорода в воздухе превысило допустимый уровень в 2,1 раза, а оксида углерода — в 1,7 раза. Однако на данный момент экологические службы проверочные работы не начали.

По словам Ерлана Есенова, пока нельзя утверждать, что нахождение людей на территории завода полностью безопасно.

— В целях обеспечения промышленной безопасности и в соответствии с техническим регламентом давление в оборудовании завода было направлено на факелы для его снижения. Иными словами, газ сожжен через факел. По этому факту департамент экологии Атырауской области направил заводу ряд вопросов и изучает полученные ответы и материалы. В дальнейшем будет решаться вопрос о проведении или неприменении проверочных мероприятий. В случае проведения проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности или о применении других мер, предусмотренных законодательством. Дополнительная информация по этому вопросу будет сообщена позже, — пояснил Ерлан Есенов.

По данным департамента, в настоящее время компания ТОО «Тенгизшевройл» реализует комплекс мероприятий: проверяет состояние трансформаторного оборудования и проводит его техническую оценку; осуществляет ремонтно-восстановительные работы в энергетических системах; проверяет работу промышленных и экологических систем безопасности; контролирует потенциальные источники воздействия на окружающую среду; а также готовит объекты к безопасному возобновлению производства.

Фото: air.kz

Сегодня вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев вместе с представителями местных исполнительных органов посетили месторождение Тенгиз.

Ведомство сообщает, что для выявления технологического нарушения, произошедшего 18 января, а именно неисправности на газотурбинных установках, была создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора, акимата Атырауской области, а также компаний KEGOC и Тенгизшевройл.

Работы по добыче нефти временно приостановлены с целью обеспечения безопасности персонала и оборудования.

Напомним, 18 января на месторождении Тенгиз произошел пожар, в ходе которого было эвакуировано более 450 сотрудников.

На следующий день компания «Тенгизшевройл» объявила о временной приостановке производства на месторождениях Тенгиз и Королевское.