Что осталось от Города кочевников спустя 20 лет и как его обновят

Декорационный комплекс площадью 5,8 гектара был специально построен в 2004 году в качестве крепости XVIII века для съемок фильма «Кочевник». Он расположен на левом берегу реки Или и, несмотря на то, что с момента его создания прошло более двадцати лет, по-прежнему пользуется популярностью у туристов.

Хотя это не исторический город, комплекс представляет собой уникальную кинодекорацию, позволяющую наглядно увидеть, прочувствовать и буквально «прикоснуться» к быту и укладу жизни казахского народа в средневековый период.

Фото: Аслан Қажеке

Несмотря на внешнюю аутентичность, большинство построек выполнено из дерева и легких материалов, таких как пенопласт, покрытый глиной. На территории городка расположены зиндан, ханская резиденция, мечеть, ремесленные мастерские и рыночная площадь.

За прошедшие годы объект неоднократно использовался для съемок отечественных и зарубежных проектов.

Фото: Аслан Қажеке

Среди них — фильм «Дневной дозор» и клип популярного исполнителя Jah Khalib «Медина». Кроме того, комплекс популярен среди молодоженов, которые приезжают сюда для съемок Love Story со всех уголков страны.

Однако за более чем 20 лет существования городок заметно обветшал: часть стен обрушилась, на многих сооружениях появились трещины. Такой вывод сделал корреспондент Kazinform, побывавший на месте.

Фото: Аслан Қажеке

В 2025 году «Город кочевников», ранее находившийся в собственности Национальной киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова, был передан в собственность города Конаев. Сейчас городская администрация планирует реконструировать комплекс и превратить его в современную туристическую локацию.

Фото: Аслан Қажеке

Первые шаги уже сделаны: недавно введена в эксплуатацию автомобильная дорога протяженностью 6,9 километра, ведущая к туристическому объекту. Теперь путь из Алматы и Конаева к Городу кочевников стал значительно удобнее.

Фото: Аслан Қажеке

— В настоящее время к комплексу проложена новая дорога с освещением. В рамках подготовки к увеличению туристического потока планируется полная реконструкция объекта. Для посетителей будут созданы все необходимые условия, — сообщила представитель визит-центра Alatau Фариза Сихымбаева.

Фото: Аслан Қажеке

Ранее также сообщалось о планируемой масштабной реконструкции комплекса и строительстве пешеходного моста в сторону урочища Танбалы Тас.

Фото: Аслан Қажеке

По словам акима области, эти места должны стать туристической локацией с современной инфраструктурой.

Ежемесячно Город кочевников посещают около 500 человек, а Танбалы Тас ежегодно привлекает до 4 тысяч туристов.

Фото: Аслан Қажеке

Фото: Аслан Қажеке