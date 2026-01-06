РУ
    19:35, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Новую дорогу к «Городу кочевников» завершили в Алматинской области

    Туристический объект «Город кочевников» расположен на берегу реки Или в 90 километрах от Алматы, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Конаева

    «Город кочевников» был специально построен для съемок фильма «Кочевник», вышедшего на экраны в 2005 году. Площадь комплекса составляет 5,8 гектара.

    Как сообщила представитель центра Alatau Visit Фариза Сихымбаева, строительство участка дороги протяженностью 6,9 километра завершено, и он уже введен в эксплуатацию.

    В прошлом году комплекс перешел в ведение областного акимата, в связи с чем в ближайшее время планируется его модернизация.

    Новую дорогу к «Городу кочевников» завершили в Алматинской области
    Фото: акимат Конаева

    — В настоящее время к комплексу проложена новая дорога, вдоль которой установлено освещение. В целях увеличения туристического потока запланировано проведение комплексных ремонтных работ. Для туристов будут созданы все необходимые условия, — отметила она.

    Добавим, что в прошлом месяце на сайте государственных закупок был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по модернизации «Города кочевников», однако он не состоялся. Ожидается, что лот будет повторно объявлен в 2026 году.

    В 2025 году «Город кочевников», ранее находившийся в собственности Национальной киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова, был передан в собственность города Конаев. 

    Ранее стало известно, что «Город кочевников» и Танбалы Тас соединит новый мост. 

