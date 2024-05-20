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    00:40, 20 Май 2024 | GMT +6

    Что известно о месте падения вертолета президента Ирана

    Иран
    Фото: ВВС

    19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Предположительная местность, где упал вертолет президента — это лес Дизмар между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ближайший населенный пункт к району падения вертолета — это село Узи. Оно находится востане (провинции) Восточный Азербайджан.

    Остан Восточный Азербайджан – это одна из 31 провинции Ирана, расположен на севере страны. Административным центром региона является город Тебриз, куда и направлялся вертолеты с президентом Ирана  и другими иранскими чиновниками.

    Провинция Восточный Азербайджан граничит с Арменией, Азербайджаном и иранскими регионами.

    Регион является промышленным центром Ирана, основное население региона — иранские азербайджанцы.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Иран Происшествия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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