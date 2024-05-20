Что известно о месте падения вертолета президента Ирана

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Предположительная местность, где упал вертолет президента — это лес Дизмар между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ближайший населенный пункт к району падения вертолета — это село Узи. Оно находится востане (провинции) Восточный Азербайджан.

Остан Восточный Азербайджан – это одна из 31 провинции Ирана, расположен на севере страны. Административным центром региона является город Тебриз, куда и направлялся вертолеты с президентом Ирана и другими иранскими чиновниками.

Провинция Восточный Азербайджан граничит с Арменией, Азербайджаном и иранскими регионами.

Регион является промышленным центром Ирана, основное население региона — иранские азербайджанцы.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.