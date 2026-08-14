Что изменят выборы в Курултай для граждан и государства — мнение эксперта

Выборы депутатов Курултая 23 августа станут практическим продолжением конституционных преобразований и могут укрепить взаимосвязь между гражданами и государственными институтами. Такое мнение выразил эксперт из Северной Македонии Иван Иванов, передает агентство Kazinform.

Предстоящие выборы определят состав нового однопалатного Курултая, которому предстоит реализовать на практике ценностные ориентиры вступившей в силу новой Конституции. Международные эксперты рассматривают голосование как важную часть более широкого процесса политического и институционального обновления страны.

Иван Иванов является доцентом Международного Балканского университета и председателем Исполнительного совета Международного центра «Альянс цивилизаций». В своей профессиональной деятельности он изучает взаимосвязь между государственными институтами, политическим диалогом и способностью общества адаптироваться к изменениям.

От конституционных преобразований к практической реализации

Рассматривая мартовский конституционный референдум и предстоящие выборы как звенья единого процесса, эксперт подчеркнул последовательный характер преобразований. По его мнению, формирование Курултая позволит перевести новые конституционные положения из правовой плоскости в практику представительной политики.

— С этой точки зрения прошедший в марте конституционный референдум и предстоящие выборы депутатов нового Курултая следует рассматривать как части более широкого процесса политических и институциональных преобразований в Казахстане. Принятие новой Конституции формирует новую институциональную реальность. В частности, переход к однопалатному Курултаю представляет собой значительное изменение в устройстве государства. Именно поэтому предстоящие выборы имеют столь большое значение. Они дают возможность воплотить конституционные изменения в практику представительной политики и укрепить взаимосвязь между гражданами и государственными институтами, — подчеркнул эксперт.

Фото: International Center Alliance of Civilizations

Многообразие как основа общественного диалога

Отдельное внимание Иван Иванов уделил месту Казахстана на пересечении различных культурных и геополитических пространств. Такая особенность, по его оценке, повышает значение общественного диалога и одновременно предоставляет стране дополнительные возможности для укрепления согласия.

— Для Казахстана — страны, расположенной на пересечении цивилизаций, культур и крупных геополитических пространств, — диалог имеет особое значение. Многообразие страны и ее способность поддерживать взаимодействие между различными традициями могут стать важными преимуществами в построении современного и сплоченного общества, — заявил Иван Иванов.

Культурное многообразие в этой оценке выступает не только характерной чертой Казахстана, но и значимым общественным ресурсом. Способность поддерживать взаимодействие между разными сообществами и традициями укрепляет внутреннее согласие и помогает государственным институтам учитывать широкий спектр интересов граждан.

Действенные институты и взаимное уважение

Обобщая свою оценку, эксперт назвал действенные институты, диалог и взаимное уважение основными условиями устойчивой модернизации. Он также отметил способность Казахстана сочетать эти составляющие в процессе проводимых преобразований.

— Я хотел бы особо подчеркнуть, что устойчивая модернизация наиболее эффективна тогда, когда она сочетает в себе действенные институты, диалог и взаимное уважение. Казахстан уже демонстрирует такую способность. Желаю народу Казахстана успешных выборов. Уверен, что новый этап институционального развития будет способствовать становлению более сильного, инклюзивного и устремленного в будущее Казахстана, — заключил Иван Иванов.

Фото: Kazinform / ИИ

В оценке эксперта сила происходящих преобразований заключается в сочетании институционального обновления с общественным диалогом и уважением к многообразию страны. Выборы 23 августа откроют практический этап работы новой парламентской модели, а сформированный Курултай получит возможность укрепить связь между конституционными принципами, государственными решениями и интересами граждан.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа.

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Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.