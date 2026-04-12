Что экипаж «Артемиды II» увидел за Луной: Земля — словно спасательная шлюпка

Четверо членов экипажа прилетели на аэродром Эллингтон рядом с Космическим центром имени Джонсона и Центром управления полетами из Сан-Диего, где накануне вечером приводнились у побережья.

Успев обняться с родными, командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен поднялись на сцену в ангаре в окружении сотрудников центра и приглашенных гостей. Их представил администратор NASA Джаред Айзекман, одним из первых встретивший экипаж на спасательном судне.

— Дамы и господа — экипаж Artemis II, — сказал он под бурные аплодисменты.

Среди собравшихся были руководители полетов и запусков, менеджеры программы Orion, представители военного командования, члены Конгресса, действующие и бывшие астронавты.

Примечательно, что экипаж вернулся в день 56-летия запуска Apollo 13 — миссии, известной фразой «Хьюстон, у нас проблема», которая превратила почти катастрофу в триумф.

— Когда ты только готовишься к старту, кажется — вот она, мечта всей жизни. Но там, в космосе, больше всего хочется вернуться к семье. Быть человеком — это особенное, и жить на Земле — тоже, — сказал взволнованный Уайзман.

— Я до сих пор не осознал, что мы сделали, и даже не решаюсь начать это осмысливать, — признался Виктор Гловер.

Хансен обратился к публике с неожиданной мыслью.

— Смотрите не на нас — мы лишь зеркало. Если вам нравится то, что вы видите, загляните глубже. Это вы сами, — сказал он.

За почти десять дней миссии астронавты удалились от Земли дальше, чем кто-либо со времен программы «Аполлон», и увидели обратную сторону Луны так, как ее еще не наблюдали люди. Бонусом стало полное солнечное затмение.

Максимальное расстояние от Земли составило 406 771 км — это превысило рекорд Apollo 13, после чего корабль развернулся за Луной.

Миссия подарила и редкий снимок — «закат Земли»: планета скрывается за лунным горизонтом. Отсылка к знаменитому «Восходу Земли», запечатленному экипажем Apollo 8.

— Меня поразила не только Земля, но и окружающая ее черная пустота. Земля — словно спасательная шлюпка, парящая во Вселенной, — сказала Кристина Кох.

Не обошлось и без курьезов: на борту вышел из строя туалет. В NASA пообещали устранить неполадку перед следующими миссиями.

Уайзман, Гловер, Кох и Хансен стали первыми людьми, отправившимися к Луне после миссии Apollo 17 в 1972 году. Всего в рамках программы «Аполлон» к Луне летали 24 астронавта, из них 12 высаживались на поверхность.

Командир Apollo 13 Джим Ловелл записал приветственное сообщение для экипажа Artemis II незадолго до своей смерти прошлым летом.

Для NASA успех миссии имел принципиальное значение. Уже ведется подготовка к Artemis III — экипаж отработает стыковку с лунным посадочным модулем на орбите Земли. Это станет этапом перед Artemis IV, запланированной на 2028 год, когда астронавты должны совершить посадку в районе южного полюса Луны.

— Мы ждали этого 53 года. После долгого перерыва программа продолжается, — заявил Айзекман.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2».