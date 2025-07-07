Что делать, если работник получил производственную травму

Что такое производственная травма?

Для начала важно понимать, что не каждая травма, полученная в рабочее время, является производственной.

Согласно подпункту 27) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Казахстана, несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью — это воздействие вредного или опасного производственного фактора на работника при выполнении им трудовых обязанностей, в результате которого он получил травму, отравление или внезапное ухудшение здоровья, приведшее к временной или стойкой утрате трудоспособности, либо смерти.

А в подпункте 61) того же пункта дается определение самой производственной травмы — это повреждение здоровья работника, полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности.

Адвокат подчеркивает, травма будет считаться производственной только, если она произошла во время исполнения служебных обязанностей, независимо от того, находился ли работник на территории предприятия, в командировке или за его пределами — если он действовал по поручению работодателя.

Не признаются производственной травмой случаи, когда:

работник по собственной инициативе выполнял работу, которая не относится к его функциональным обязанностям;

сотрудник был пьян или находился под действием наркотиков;

работник предумышленно причинил вред своему здоровью;

получил увечье на рабочем месте, но в момент несчастного случая не выполнял должных обязанностей (обеденное время, после окончания рабочей смены).

Что делать работодателю при несчастном случае?

Согласно статье 133 Трудового кодекса, работодатель обязан выплачивать за счет своих средств социальное пособие по временной нетрудоспособности.

Если сотрудник получил производственную травму:

необходимо оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;

сохранить обстановку в месте, где случилось происшествие, в таком же виде, как в момент несчастного случая (если это возможно и безопасно);

сфотографировать место, где произошел инцидент;

сообщить родственникам пострадавшего о происшествии;

уведомить трудовую инспекцию о несчастном случае в течение суток.

Если случай был скрыт, но пострадавший подал заявление, расследование проводится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации.

Далее проводится расследование, организуемое работодателем или инспекцией труда — в зависимости от тяжести травмы.

Кто возмещает ущерб?

Законодательством предусмотрены два источника возмещения вреда:

1. Работодатель

Работодатель обязан возместить вред в объеме и порядке, установленном законом.

В период установления степени утраты трудоспособности размер расходов не может превышать 250 МРП (983 000 тенге на 2025 год).

Компенсация выплачивается на основании подтверждающих документов — квитанций о покупке лекарств, справок о прохождении обследования, затрат на протезирование и др.

2. Страховая компания, если работник получил инвалидность или смерть

Работодатель обязан уведомить страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования в течение 3 рабочих дней после того, как ему стало известно о происшествии.

Согласно Закону «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», страховые выплаты предусмотрены в случае:

инвалидности;

смерти работника.

Выплаты осуществляются ежемесячно и направлены на компенсацию причиненного вреда.

Дополнительные расходы выплачивает страховщик на основании документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы.

Совокупный размер компенсации зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности:

от 30 до 59% — до 500 МРП (1 966 000 тенге);

от 60 до 89% — до 750 МРП (2 949 000 тенге;

от 90 до 100% — до 1 000 МРП (3 932 000 тенге).

В случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение, страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере 100 МРП (393 200 тенге).

— Таким образом, юридические лица обязаны страховать свою гражданско-правовую ответственность за наступление несчастных случаев на производстве, — пояснила Ольга Гаврик.

Что делать пострадавшему работнику?

Адвокат отмечает, что обязательным условиям для получения вышеуказанных пособий является участие в обязательном социальном страховании.

Если работник получил производственную травму:

оформляется больничный лист — он полностью оплачивается работодателе в полном размере (100% от средней заработной платы);

больничный по производственной травме не облагаются налогами (ни ИПН, ни социальными отчислениями);

после завершения лечения работник должен предоставить акт о несчастном случае, лист временной нетрудоспособности.

Сумма компенсации за травму на работе может быть увеличена — за счет выплат, покрывающих дополнительные расходы, которые понес потерпевший на восстановление здоровья.

Сюда относятся затраты на:

лечение, включая санаторно-курортное;

дополнительное питание;

покупку медикаментов;

протезирование.

— Чтобы получать компенсацию за травму, нужно предоставить в отдел кадров или бухгалтерию по месту работы акт о несчастном случае на производстве и листы о временной нетрудоспособности, выданные в медучреждении. Пособие будет выплачиваться до тех пор, пока не восстановится работоспособность или же работник не получит инвалидность, — подытожила адвокат.

В случае получения инвалидности потерпевшему будет выплачиваться пенсия по инвалидности от государства.

А если у работодателя нет страховки?

В случае отсутствия страхового полиса у работодателя, возмещение вреда производится работодателем самостоятельно в соответствии со статьями 936-946 Гражданского кодекса.

Ранее адвокат рассказала, как защитить свои права, если работодатель заставляет писать заявление об уходе.

Как в Казахстане регулируется наследственное право, какие есть тонкости и сроки, читайте здесь.

Также адвокат рассказал, в чем разница между трудовым договором и ГПХ: что нужно знать и как защитить свои права.